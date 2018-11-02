2018-11-02T19:58:56+03:00
Общество

Пока мансардой не накрыло

Жильцы многоэтажки в центре Пскова забили тревогу – к их дому планируют прилепить надстройку
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Застройщик считает, что у дома № 9 по улице Советской (на фото слева) мало этажей. Фото: Общероссийский народный фронт.Застройщик считает, что у дома № 9 по улице Советской (на фото слева) мало этажей. Фото: Общероссийский народный фронт.
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Речь идет о доме 9 по улице Советской. Это здание построено в 1962 году. Окна его выходят на Октябрьскую площадь, памятник княгине Ольге, главпочтамт и областную научную библиотеку. Одним словом, в самом сердце столицы области стоит.

Не так давно многоквартирный дом передали Городской Управляющей Компании. Одним из ее первых шагов стало информирование жильцов о планах по возведению мансарды. Уже даже провели собрание. Точнее, как выяснилось, владельцев квартир собирали, чтобы поговорить о капитальном ремонте, но на этой встрече неожиданно появился представитель застройщика и представил эскиз проекта.

- На обдумывание нам дали месяц, до 27 ноября, - сообщила Екатерина Гончарова, жительница верхнего этажа, которая обратилась в редакцию «Комсомольской правды - Псков».

Из плюсов собственникам пообещали новую систему холодного водоснабжения и водоотведения, новую крышу в доме, косметический ремонт подъездов, благоустройство придомовой территории.

- При этом строительные работы в течение 4-5 месяцев будут сопровождаться соответствующими неудобствами, особенно это коснется жителей пятого этажа, - отметила Екатерина. - А так же отключение воды при монтажных ремонтных работах! И сопутствующие прелести ремонта с разбором крыши! А на дворе уже зима!

- Все квартиры, которые будут расположены на мансардном этаже, предназначены только для жилого назначения, - подчеркнули в управляющей компании. - Для застройщика это коммерческий проект, для дома - возможность без затрат поменять основные коммуникации и кровлю. Нужно это дому или нет, решать только собственникам. Без решения общего собрания застройщик не приступит даже к изготовлению проекта.

Мнение жильцов не заставило себя ждать.

- Против. Кровля менялась лет шесть назад, холодного водоснабжения стояк поменян, - уточнила в социальных сетях под постом управляющей компании о проекте псковичка Наталья Холодкова. - По факту строительство затянется года на два. Выдержат ли стены, фундамент? А двор превратим в сплошную парковку? И даже речи нет о том, чтобы провести горячую воду?

- Очень интересно, кто планирует продавать квартиры на мансардном этаже и кому пойдет прибыль? Какова заинтересованность управляющей компании в этом? На благотворительность и заботу о доме это явно не похоже, - подхватила жительница дома Екатерина Гончарова.

- Нет смысла даже проводить собрание, все и так будут против, - настаивает Герман Белецкий. - Дом просто развалится от дополнительной нагрузки, он под это не проектировался.

Но управляющая компания пока от проекта не отказывается. На информационных досках в подъездах дома планируют разместить информацию от застройщика с детальным описанием предполагаемой мансарды. А 27 ноября ожидается обсуждение вопроса на собрании жильцов.

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