Как псковские парламентарии людей защищают

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-06T18:13:28+03:00

Какие законодательные инициативы псковичей были услышаны в Москве и чего это стоило - узнал корреспондент «Комсомолки»

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В Сыктывкаре на минувшей неделе прошла очередная конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Мы уже рассказывали о ней на страницах газеты и даже с гордостью отмечали, что возглавляет ПАСЗР председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. На этой площадке рассматриваются те вопросы, в решении которых одного только желания региональных чиновников недостаточно, нужны совместные усилия депутатов разных субъектов страны.

- Парламентские ассоциации особенно в последние годы активно влияют на изменение законодательства, решают вопросы регионов и формируют условия для более качественной и комфортной жизни людей, - убежден глава Республики Коми Сергей Гапликов.

ОРФАННЫМ БОЛЬНЫМ ПОМОГЛИ

Идею передать финансирование лекарств и питания для людей с редкими заболеваниями с регионального на федеральный уровень озвучивали давно. Но именно депутатам Псковского областного Собрания удалось об этой теме сказать особенно громко. Медики, входящие в состав парламентского корпуса, настаивали: больных таких чуть более 100 человек в Псковской области, но на каждого в среднем приходится тратить свыше 1 млн рублей в год.

- Мы обсуждали эту законодательную инициативу и на совместном заседании парламентариев Северо-Западного федерального округа и Дальневосточного округа, и на нашей конференции, - напомнил Александр Котов. - После этого за короткое время были предложены изменения в федеральный закон, инициированные Советом Федерации. Таким образом, значительную часть финансовых расходов на лечение орфанных больных взяли на федеральный уровень.

Действительно, с 1 января 2019 года вступают в силу поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ». Правда, пока федеральный центр не в полном объеме взял на себя финансирование орфанников, в списке только пять редких заболеваний.

- Мы намерены и дальше рассматривать этот вопрос и вновь выходить с законодательной инициативой, чтобы основную часть финансирования лекарственного обес­печения орфанных больных взяли на федеральный уровень, поскольку субъектам РФ трудно за счет средств регионального бюджета обеспечивать необходимую помощь этим людям, - добавил председатель ПАСЗР.

НА ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ВСТАЛИ

В рамках сессии Парламентской Ассоциации зашел разговор и о здоровье школьников. Поводом стал проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях».

- В проекте определено возложение функций медицинских работников на педагогов - мы просим этого не делать, - разъяснила заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева. - Это повлечет не только дополнительные расходы бюджетов различных уровней на обучение и переподготовку учителей, но и возможный отток педагогических кадров по причине увеличения их личной ответственности за жизнь и здоровье детей.

Парламентарии направят в обе палаты российского парламента соответствующие предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы медицинского обеспечения детей. Например, закрепить нормативы количества медработников в зависимости от количества обучающихся, учесть разные формы оказания медицинской помощи.

О ПАМЯТНИКАХ ПОЗАБОТИЛИСЬ

Есть в списке инициатив, с которыми к своим коллегам обратились псковичи, поправки и в еще один федеральный закон. На этот раз речь идет о внесении изменений в статью 29 закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». О нем мы тоже уже рассказывали. Псковские парламентарии выступили с предложением сохранить разрушающиеся памятники, упростив процедуру их передачи. Сейчас составление необходимой документации лежит на плечах местных администраций, а это немалые деньги. Иной проект может обойтись не в один миллион рублей. А если не найдется инвестор и через пару лет у памятника, не дай бог, стена рухнет, как это уже бывало, тогда, получается, надо всю проектную документацию переделывать. Что предложили псковские депутаты? Разрешить инвесторам самим готовить такие материалы для тех объектов культурного наследия, которые они готовы приспособить в дальнейшем. И потом эти документы согласовать в органах по управлению государственным или муниципальным имуществом.

Парламентарии обсудили насущные вопросы: помощь орфанным больным, защита детей, развитие туризма.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Эту инициативу коллеги из парламентов Северо-Запада тоже поддержали.

Законопроектом предлагается включать затраты инвестора в зачет стоимости продажи объекта культурного наследия.

ОБ АВТОМОБИЛИСТАХ НАПОМНИЛИ

Члены Парламентской Ассоциации предлагают ввести административную ответственность за так называемую «скрутку» показателей спидометра в машине. Предприимчивые автовладельцы делают это при продаже, чтобы не пугать покупателя степенью износа деталей транспорта, которые не так заметны при первом знакомстве с автомобилем. А ведь это опасно! Нередко изношенные детали становятся причинами ДТП. Есть такая печальная статистика у полиции.

- В 2015 году Парламентская Ассоциация Северо-Запада уже обращалась по этому вопросу в федеральное правительство, но тогда инициатива не получила продолжения, - напомнил коллегам вице-спикер Законодательного Соб­рания Ленинградской области Николай Пустотин.

Был тогда и ответ - изменения могут быть внесены в правила дорожного движения. Но дальше дело не пошло. Парламентарии подготовили обращение в адрес министра внутренних дел РФ.

О ВЪЕЗДНОМ ТУРИЗМЕ ПОДУМАЛИ

Еще одной поднятой на встрече темой стало введение специального режима для иностранных туристов, въезжающих в Россию через пунк­ты пропуска Северо-Запада. Точнее, речь идет об элект­ронном документе. Сейчас подобный действует при въезде в свободный порт Владивосток, а с июля 2019 года он будет введен и при въезде в Калининград. Предложение об упрощении визового режима внесли депутаты Мурманской областной Думы. Увы, иностранцам, чтобы получить визу для посещения России, требуется потратить немало сил и времени. А вот электронный документ позволяет все сделать быстро и легко. Это, безусловно, отразилось бы на туристическом потоке в регионы Северо-Запада.

По итогам обсуждения участники конференции ПАСЗР подготовили обращение в правительство.

СЕЛЬСКИМ ДОМАМ КУЛЬТУРЫ ПОДАРИЛИ НАДЕЖДУ

Депутаты решили поддержать и маленькие дома культуры в деревнях и поселках, где проживает менее 50 тысяч человек. В чем тонкость? Сегодня на ремонт зданий, занимаемых этими учреждениями, выделяются федеральные деньги. Осуществляется это в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы». Но вся беда в том, что тратить деньги можно только на текущий ремонт, то есть подкрасить где-то, подправить, но не более того. Заменить, например, ржавые трубы водопровода или сгнившие полы - нельзя. Это уже получается нецелевое использование средств.

У сельских домов культуры появилась надежда на дополнительное финансирование.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Можно, конечно, выполнять эти работы за счет регио­нальных или местных бюджетов, но такой финансовой возможности нет, - уточнил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, именно псковские депутаты стали авторами такой инициативы.

Парламентарии предлагают внести в госпрограмму изменения и расширить перечень ремонтных работ, которые можно выполнить за счет выделенных средств. Соответствующее обращение направят в федеральное правительство.