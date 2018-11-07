Кто в Псковской области называет себя донором

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-07T12:50:03+03:00

Как выглядит процедура забора крови и сложно ли решиться в первый раз пойти на станцию переливания, узнал корреспондент «Комсомолки»

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Ежедневно для больниц в Псковской области требуется порядка 30 литров крови. Казалось бы, сухая статистика. Но за нею стоят сотни неравнодушных людей, которые стали донорами.

ЛЕВ ЯСЕНСКИЙ

- Первый раз я сдал кровь в 18 лет. Это было уже 12 лет назад. Даже как-то не задумывался над этим. Решил, что стать донором - это правильно. Желание пришло еще до 18 лет, поэтому потребовалось ждать совершеннолетия. На данный момент 27 раз уже сдал кровь.

Лев Ясенский. Фото: из личного архива.

Донорство - это доброе и правильное действие. Но желание сдавать кровь должно быть искренним. Всем друзьям советую. Как выглядит процедура глазами донора? «А чего так много народа здесь? Очередь? Ладно, подожду. Какие тут интересные люди. О! Моя очередь? Анкета. Врач. Годен. Вау! Чаек и печенька? Выпил и съел. А когда кровь сдавать? Сейчас? А будет больно? Я ничего не почувствовал, я же мужик». Донорство - это еще и своеобразная тренировка для организма. Мы учим его терпеть лишения.

ВИКТОРИЯ МИТРОФАНОВА

- Первый раз я сдала кровь в 18 лет. Решилась на это легко, ждала долго этого момента. На станции переливания меня встретили с радостью, стало очень приятно. Отношение там идеальное, таких добродушных врачей я больше нигде не встречала. Меня часто вызывали сдать кровь по причине нехватки моей группы крови. У меня самая редкая группа - четвертая отрицательная. Я сразу отпрашивалась с работы ради этого. Много коллег и друзей теперь сдают кровь, потому что я их один раз привела на станцию. Сама я уже 14 раз сдавала кровь.

Виктория Митрофанова. Фото: из личного архива.

Это вовсе не больно, главное, не бояться. Врачи тебя всегда поддерживают. Сама процедура длится буквально минут семь, наверное.

В первую очередь, сдача крови для меня - ощущение, что моя кровь кому-то поможет, а может, и жизнь спасет.

АЛЁНА КОЗЛОВА

- Первый раз я сдала кровь в 2015 году, хотя в донорском движении с 2013 года. Осенью 2013-го я организовала первую акцию по сдаче крови. Сама сдать тогда не смогла, потому что не подходила по весу. Нужно весить больше 50 килограммов. За полтора года мне удалось набрать нужный вес, и на первой же акции в 2015 году я сдала кровь со студентами.

Решиться было не сложно, тем более к моменту первой сдачи крови я уже знала все о донорстве и самой процедуре до мелочей. Я не боюсь вида крови, всегда присутствую в операционной, когда происходит забор крови на акции. Многих, чтобы сделать доброе дело, останавливает именно это.

Алёна Козлова. Фото: из личного архива.

На данный момент у меня всего девять кровосдач, до почетных сорока мне еще далеко.

Самое длинное в донорской процедуре - это подготовка к сдаче крови: регистратура, осмотр терапевтом, непосредственно анализ крови. Сама процедура занимает примерно 10 минут. Если на станции переливания крови много желающих, то нужно иметь в запасе часа полтора. Особенно если кровь сдаешь впервые. Для меня процедура давно понятна и не вызывает никаких вопросов. Все сотрудники работают быстро, но в то же время они очень внимательны. Одним словом - профессионалы. Да, и это совсем не больно. Палец при анализе крови болит сильнее.

Для меня донорство - это еще одна возможность кому-то помочь. А кровь - это то, что спасает жизни. Спасти чью-то жизнь таким образом - значит прожить свою жизнь не зря. Героем для самого себя стать очень просто.

КСТАТИ

В медучреждениях региона сейчас ощущается нехватка третьей отрицательной группы крови. Подробнее узнать об этом можно на сайте псковской станции переливания крови.