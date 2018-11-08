Власти Пскова бессильны перед любовью: Откуда взялись фотографии на улицах города, и почему их никто не может снять

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-08T11:26:36+03:00

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На улицах Пскова появились странные плакаты. Нет, даже не плакаты, а некие послания миру и конкретному человеку. «С возвращением мой Артемов». Знаки пунктуации сохранены авторские. Одним словом, некий автор обращается к конкретному парню, приветствует его с прибытием на землю или в Псков. Версии обсуждались разные – от возвращения из мест лишения свободы до армейского дембеля. При этом неизвестный автор всем и каждому сразу же сообщает: откуда бы этот Артемов не вернулся, он уже занят.

На фотографиях молодой парень позирует в автомобиле, жарит шашлыки. Загляденье, да и только. Вон дамы, проходящие мимо, как смотрят на плакаты.

Поначалу Псковичи обсуждали, кто же это разместил, и с чем поздравляют парня. Потом появилось обращение к городским властям: а насколько законны такие объявления.

«Девушка вывесила банер с поздравлением парня с возвращением из армии, - ответила представительница властей, представляющая интересы чиновников в социальных сетях Анна Удовенко. - Формально это не реклама, привлечь за незаконную рекламу нельзя, так как нет данных контактных на плакате. Ситуацию осложняет тот факт, что плакат вывешен не на билборде и не на специально предназначенном для этого месте.

Псковичи негодуют, что на одной из центральных улиц города размещены такие баннеры. Фото: Елена Демченкова.

Например, ранее УФАС по Псковской области рассматривало случай с использованием наружной рекламы для поздравления своих родственников или друзей с праздниками и признало это незаконным. Такое решение вынес надзорный орган в ситуации с билбордом на улице Юбилейной в Пскове. Поздравление с днем рождения или как в случае, поздравление с возвращением из армии, не подходит под продвижение какого-нибудь товара на рынке или поддержание к нему интереса. Значит, оно не соответствует статье 3 закона «О рекламе». Поскольку образовательную, воспитательную, агитационную или информационную нагрузку информация на баннере не несет, значит, она не относится к социальной рекламе. К сожалению, предупредить такие факты и привлечь к ответственности граждан, таким образом решивших порадовать своих близких, сложно.».

Дочитали? Пользователи соцсетей сразу же стали ерничать по этому поводу и иронизировать.

«Привлечь, не привлечь - это дело второстепенное, - написал общественник Максим Пушкин. - Хотя как мы неделю наблюдаем эти баннеры, так как администрация и городские службы не могу даже и первоочерёдное сделать - просто демонтировать эти баннеры».

Как выяснилось, в этом году в Пскове трижды размещали подобные плакаты. Порицание получил автор лишь одного из них.

Мы попытались разыскать парня, чьи фотографии развесила по городу влюбленная барышня, но пока безрезультатно. Хотелось бы узнать, ему самому такая информационная кампания нравится или нет.

Надеемся, он свяжется с нашей редакцией.