В Пскове награждены победители фотоконкурса #Котябрь

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-08T18:09:12+03:00

«Комсомолка» провела его при поддержке замечательных друзей, готовых всегда приходить на помощь владельцам животных в Пскове

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В унылый осенний сезон согревали душу и радовали глаз пушистые участники фотоконкурса «Котябрь». Милые фотографии котиков и кошечек поднимали настроение сотрудникам редакции «Комсомольская правда - Псков» и нашим читателям. У многих участников уже вошло в привычку - первым делом после пробуждения заходить на сайт издания и голосовать за своего ненаглядного питомца.

За звание красивейшего и достойнейшего боролись 130 конкурсантов. Каждый из кандидатов получил свою «минуту славы» и порцию зрительских симпатий во всемирной паутине. Но ведь главное не победа, а участие.

Редакция издания с большим интересом наблюдала за ходом конкурса. Это было поистине динамичное голосование, когда мы не успевали фиксировать все изменения в рейтинге конкурсантов. «Комсомолка» болела и переживала за каждого питомца. И теперь мы рады поздравить трех финалистов, которые набрали наибольшее количество голосов.

Заслуженные награды получили Марина Федорова и ее котик Бонифаций, Арина Мясникова и кошечка Ася, Алена Веретюк с питомицей Николь.

Тройка победителей: слева - кошечка Ася, справа - кот Бонифаций, в центре - шотландка Николь. Фото: конкурсные снимки участников.

3 МЕСТО: КОТ БОНИФАЦИЙ

Бронзу в фотоконкурсе «Котябрь» получил питомец Марины Федоровой кот Бонифаций. Благодаря активной поддержке всех друзей и знакомых хозяйки ему удалось опередить предыдущего конкурсанта почти на 500 голосов. Брутальный Бонифаций получил 1 313 сердечек зрительских симпатий. Хозяйка питомца не смогла прийти на награждение, но пришла ее дочка Елизавета. Девушка поделилась с редакцией, что котик у них с характером.

- Наш кот не любит никого кроме папы, - сообщила Елизавета. - Хотя это не совсем так, он еще любит задирать нашу собачку Джулю, которая его недолюбливает из-за этого. Бонифаций у нас хозяин в доме, и вся семья под него подстраивается, - смеется девушка. - Он абсолютно не ручной кот, а если мурлычет, то это чудо. А еще наш кот очень любит вредничать. Например, скидывает все, что, по его мнению, плохо лежит.

Несмотря на своенравный характер питомца вся семья очень любит Бонифация. Кот у них живет уже восьмой год и стал настоящим членом семьи.

За третье место на конкурсе Бонифацию подарили сертификат на первичный прием в ветеринарной клинике «Любовь и забота» и 15% скидку на посещение веткабинета в течение года. А также шампунь, шампуневые полотенца и дисконтную карту постоянного покупателя от магазина аквариумистики и зоотоваров «Природа».

Редакция «Комсомольской правды - Псков» подарила хозяйке Бонифация три календаря на 2019 год с изображением питомца.

Хозяйки участников получили грамоты и ценные призы от партнеров фотоконкурса.Фото: Анастасия Бевза

2 МЕСТО: КОШЕЧКА АСЯ

Шотландская прямоухая красавица стала второй на фотоконкурсе «Котябрь». Этим кошечка обязана своей активной хозяйке Арине Мясниковой. Девушка подключила к голосованию всех, начиная от членов семьи и заканчивая знакомыми из других городов.

- Мы задействовали родственников, друзей, знакомых друзей, коллег по работе. В общем, всех с кем когда-либо познакомились. Мой муж всю бригаду на работе подключил к голосованию, а брат своих бывших сослуживцев, - поделилась Арина.

С такой сильной группой поддержки Ася набрала 1 409 голосов. Хозяйка победительницы нас заверила, что обязательно приготовит что-нибудь вкусненькое для своего пушистика. Красавица с янтарными глазами весьма темпераментна, сообщила нам Арина. Но они решили не перевоспитывать питомицу, а любить ее такой, какая она есть.

- Ася у нас очень шкодная. У нее миска двойная, с одной стороны вода, с другой корм. Так вот, когда ей становится очень скучно, она водичку начинает лапкой переливать в еду. Как мой муж говорит - это Ася супчик себе готовит, - смеется девушка.

За второе место в конкурсе кошечку наградили сертификатом от салона красоты для животных «GROOM ROOM». По нему Ася сможет получить бесплатные услуги по уходу за шерстью и SPA-процедуры. Представители компании пришли лично поздравить девушку с попаданием в тройку лидеров и вручили подарок, пригласив в гости для знакомства с мастерами и для получения консультаций. Все для того, чтобы кошечка и дальше радовала хозяев и вызывала восторг и всех, кто ее видит.

Кроме того, от магазина аквариумистики и зоотоваров «Природа» серебреная финалистка получила итальянскую когтеточку и дисконтную карту постоянного покупателя.

«Комсамолка» подарила Арине три календарика на следующий год с фотографией победительницы.

Представители партнеров лично вручали призы победителям.Фото: Анастасия Бевза

1 МЕСТО: КОШЕЧКА НИКОЛЬ

Чемпионкой стала очаровательная Николь. Вислоухая красавица с первого дня конкурса заняла лидирующую строчку в нашем конкурсе и больше ее никому не уступала. Николь собрала 1 532 голоса. Хозяйка победительницы Алена Веретюк сообщила, что им очень повезло с Николь. Однако кошечка очень избирательна в питании.

- Уже и не знаешь, что ей покупать из еды. Мы ей самые дорогие корма покупаем, а она поест какое-то время и перестает, - пожаловалась Алена. - А еще она у нас очень любит сладкое. Сгущенку ест за милую душу, йогурты, сливки.

Пепельная шотландка очень воспитанная девочка, она не вредничает и не хулиганит. Если только немножко. Но только для того, чтобы поиграть. Ведь Николь еще и двух лет не исполнилось.

- Она веселая кошка. Ей очень нравится будить нас по ночам. Заберется под кровать, и давай по ламинату когтями скрести в надежде, что мы с ней поиграем, - поделилась девушка.

За абсолютную победу на конкурсе «золотой финалистке» подарили сертификат на комплексную вакцинацию в ветеринарной клинике «Юрлемат». А также сертификат на услугу по уходу за шерстью в груминг салоне «Городской стиль». Кроме того, Николь теперь сможет жить в домике-когтеточке от магазина аквариумистики и зоотоваров «Природа», а ее хозяйка с радостью воспользуется дисконтной картой постоянного покупателя, чтобы еще неоднократно радовать питомицу.

СКАЗАНО

Директор ветеринарной клиники «Любовь и забота» Елена Летунович.

- Мой муж доктор, он раньше работал на кафедре акушерства и гинекологии в ветеринарной академии. Потом пять лет отработал в псковской ветклинике. А я зоотехник. В общем, наша семья очень любит животных и хочет им помогать. Поэтому примерно год назад мы открыли собственную клинику и рады помочь всем питомцам.

Директор салона красоты для животных «GROOM ROOM» Павел Родионов.

- Изначально у нас был тренировочный зал, в котором мы занимались с собаками, к выставкам их готовили, тренировали. А потом решили предложить дополнительные услуги по грумингу. Сейчас нашему салону уже шесть лет. Мы любим животных, а животные любят нас. У нас у самих десять собак, поэтому мы знаем подход к питомцам. Поэтому ждем всех четвероногих друзей в нашем салоне.