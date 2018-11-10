Ян Лузин: Пора прекратить спекуляции вокруг торгового центра «Акваполис»

Трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» разделила все на «до» и «после». К системам безопасности в местах массового скопления людей стали относиться куда серьезнее.

Спустя семь месяцев после тотальных проверок в Пскове корреспондент «Комсомолки» вместе с коллегами снова оказался в торгово-развлекательном центре «Акваполис», который в марте спасатели проверили одним из первых. Тогда нашли 120 нарушений. То и дело звучали призывы закрыть комплекс.

МЫ НЕ СТАЛИ СПОРИТЬ

Разъяснить ситуацию и развеять все предрассудки вызвался один из учредителей торгово-развлекательного центра, директор группы компаний «Луг» Ян Лузин. Встреча с журналистами прошла у сцены, на которой практически каждые выходные проходят какие-нибудь мероприятия.

- «Акваполис» - современный торгово-развлекательный комплекс, - начал свое выступление Ян Вячеславович. - Его строительство началось в 2014 году, а закончилось в 2016. Над проектом работали разные специалисты, в том числе, и международного уровня. К тому времени он соответствовал всем требованиям противопожарной безопасности. Но время не стоит на месте.

Прошло буквально два года и требования пожарных изменились, стали жестче. На это повлияла и трагедия в Кемерове. Многое уже не соответствовало требованиям. Да еще и недобросовестные арендаторы подпортили впечатление проверяющих.

- Когда они въезжали на площади, сразу же занимались ремонтом, - отметил Ян Лузин. – Многие просто повреждали пожарную сигнализацию. Потом, когда у нас была проверка, в этом отделе она не срабатывала. Но со всеми арендаторами мы провели беседу. Сейчас все функционирует.

После проверок в «Акваполисе» провели несколько тренировок действий при внештатных ситуациях. Сейчас персонал знает, что делать и куда выводить людей.

- Я знаю, что некоторые пошли по пути споров и судов, - отметил Ян Вячеславович. – Мы же приняли всю информацию и устранили даже замечания, которые носили рекомендательный характер. К октябрю 2018 года все 100% нарушений были устранены.

Общая стоимость модернизации противопожарной системы составила 50 миллионов рублей.

Эскалатор в ТЦ "Акваполис".Фото: Владимир Кольцов

В ОГНЕ НЕ ГОРИТ

Слова словами, а что же сделано? Для этого журналисты попросили провести небольшую экскурсию по торгово-развлекательному комплексу. Оказалось не все изменения можно увидеть невооруженным взглядом.

- Пришлось поменять километры проводов и труб, - отметил Ян Вячеславович. - И это реальные цифры. Все провода помещены в специальную изоляцию, чтобы во время пожара они не повредились.

Обратили внимание на потолок, на определенном расстоянии друг от друга располагаются спринклеры. Это специальные приспособления, которые начинают работать при высокой температуре. Они располагаются не только в коридорах, но и во всех отделах.

Внизу, при входе на подземный паркинг установлены стекла, соответствующие всем противопожарным нормам. Они не расплавятся, когда пламя доберется до них. То есть посетители останутся в безопасности, если скроются за этими дверями от разбушевавшейся стихии.

Система оповещения тоже обновилась. Дежурный в торгово-развлекательном центре может напрямую вызвать пожарных. А если сотрудник не заметил угрозу? А покупатели видят огонь.

- На выходах из здания установлены специальные переговорные устройства. По ним посетитель может сообщить о возгорании до срабатывания сигнализации, - отмечает Ян Лузин. - Подобная система есть только в нашем торговом центре.

Переговорные устройства на стенах коридоров для сообщения о ЧП в ТЦ "Акваполис".Фото: Владимир Кольцов

Кстати, пожарным будет где встать для тушения пожара. На территории стоянок вокруг ТРК есть три зоны, на которых запрещено парковаться. Они отмечены специальной разметкой, внутри которой на красном круге написано 01.

Площадка для пожарных автомобилей в ТЦ "Акваполис".Фото: Владимир Кольцов

ЛЕСТНИЦЫ И КОРИДОРЫ

Снаружи комплекса появились дополнительные лестницы, которые позволят посетителям спуститься с крыши, если их туда загонит пожар. Таких спасательных приспособлений по периметру здания установили около 10 штук. Достроили и крупные аварийные выходы. Теперь их пять. Попасть к ним можно из любого магазина на втором этаже. Дверь выведет вас в светлый, просторный коридор, который приведет к одной из дверей.

Эвакуационные выходы в ТЦ "Акваполис".Фото: Владимир Кольцов

- Строительство одного из них закончилось недавно, - рассказал Ян Вячеславович. - Попасть на них можно очень легко. Изнутри двери открываются не ключом, а специальным механизмом, поэтому открыть ее без проблем может каждый.

Позаботились проектировщики и о маломобильных гражданах, ведь передвигаться между этажами они могут только на лифте. Использовать его при пожаре крайне небезопасно. Тем, кто во время тревоги останется на втором этаже, необходимо будет собраться в эвакуационном коридоре. Он находится рядом с крупным детским магазином.

- Здесь маломобильные граждане могут спокойно ожидать эвакуации, - отметил Ян Лузин. - Сюда выведена дополнительная система дымоотведения. Установлены специальные указатели.

Подобный безопасный тамбур сделали и у лифта на подземной парковке. Здесь можно дождаться помощи спасателей.

Эвакуационный коридор в ТЦ "Акваполис".Фото: Владимир Кольцов

Вместе с лифтом в здании, согласно технике безопасности, отключатся и эскалаторы. По ним можно будет спустится вниз как по обычной лестнице.

ВЫИГРАЛИ ПОСЕТИТЕЛИ

В комплексе даже рекламные баннеры перепечатали по последнему слову противопожарной безопасности. Вот такая внимательность даже к мелочам.

- В конструкцию стеклянного купола были встроены специальные системы, которые автоматически открывают окна, - подводит итог всей модернизации Ян Вячеславович. - Это позволит эффективнее отводить дым.

Купол с автоматически открываюшимися окнами в ТЦ "Акваполис".Фото: Владимир Кольцов

Всё-таки возникла еще пара вопросов. Первый - безопасность в кинотеатре, второй — использование открытого огня в одном из ресторанов.

- К кинотеатру у пожарных с самого начала практически не было претензий, - вспоминает Ян Лузин. - Что касается использования открытого огня для приготовления пищи, то работа мангала приостановлена пока не будут созданы необходимые безопасные условия.

По словам владельцев «Акваполис» - безопасный торгово-развлекательный центр. Надеемся, что на практике работу всех этих систем проверять не придется.