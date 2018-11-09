2018-11-09T15:07:51+03:00
Общество

«Комсомольская правда – Псков» признана победителем в региональном этапе всероссийского конкурса по освещению работы судебных приставов

В номинации «радио» победа присуждена шеф-редактору группы радиовещания ГТРК «Псков»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Главный редактор "Комсомолки" в Пскове (на фото справа) удостоилась награды в День судебного пристава. Фото: Алина Чернова.Главный редактор "Комсомолки" в Пскове (на фото справа) удостоилась награды в День судебного пристава. Фото: Алина Чернова.
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В Пскове 9 ноября назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов России в средствах массовой информации в 2018 году. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», чествование прошло в рамках торжества по случаю профессионального праздника ведомства – Дня судебного пристава.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников поздравил коллег и ветеранов, вручил ведомственные награды, грамоты и благодарственные письма, а также очередные классные чины. В числе отмеченных в этот день были и представители СМИ.

Благодарственное письмо свидетельствует о победе материала "Комсомолки" на региональном этапе. Фото: Владимир Кольцов

Благодарственное письмо свидетельствует о победе материала "Комсомолки" на региональном этапе.Фото: Владимир Кольцов

В номинации «Лучший материал в печатном издании» победа присуждена главному редактору «Комсомольской правды – Псков» Ирине Потаповой. В номинации «Лучший материал на радио» - шеф-редактору группы радиовещания ГТРК «Псков» Светлане Васильевой.

- С судебными приставами у редакции сложились очень теплые, и я бы назвала их творческими, отношения, - рассказала главный редактор «Комсомолки». – О работе этого ведомства у нас вышла серия публикаций. Но важнее то, что нам удалось создать канал обратной связи с читателями. В результате десятки людей получили ответы на свои вопросы и даже были проконсультированы руководством ведомства.

КСТАТИ

День судебного пристава отмечают 1 ноября. Он установлен приказом президента в 2009 году.

КОНКРЕТНО

Как заставить алиментщика платить по счетам? Ответ на этот вопрос стал темой для круглого стола в редакции «Комсомолки» с участием главного судебного пристава области Сергей Колесникова и уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой (подробности).

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