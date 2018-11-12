Как прошел в Пскове юбилейный фестиваль «Маленький чемпион» осенью 2018 года

Есть такая традиция у «Комсомольской правды» - два раза в год проводить веселый праздник «Маленький чемпион». Мы традициям верны, и эта осень не стала исключением из правил.

Перед гостями праздника выступали творческие коллективы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

В спортивном комплексе «Олимп» собрались несколько сотен человек, чтобы повеселиться, поиграть, покричать от души, и, конечно, обрести новых друзей. Все это и есть семейный фестиваль «Маленький чемпион». Нет, если разобраться, то это спортивный праздник. Ведь это первые в жизни малышей от полугода до двух состязания. Но когда такие спортсмены выходят на дорожки, разве могут остаться в стороне их ближайшие родственники? Нет, конечно.

За первыми в жизни малышей соревнованиями внимательно следили их родные и близкие.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В ПОЛЗУНКАХ НА ДОРОЖКУ

Итак, всего было двенадцать забегов для малышей. Начинали самые маленькие, финальный – для самых старших.

У гостей праздника глаза разбегались. Вон там на дорожку вышли Упсень и Вупсень, вон маленький принц с коронкой на голове, а там пират. Какие только костюмы не придумали в этом раз родители. И при этом все до мелочей рассчитано: и красиво, и удобно для маленького чемпиона, ничто не помешает ему первый прийти к победе.

Многие готовили костюмы для малышей целую ночь перед мероприятием.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Родители участников еще на стадии регистрации своих карапузов рассказывали, как именно они готовят будущих победителей. Тренировки дома проводились регулярные. Вначале выбирали перечень предметов, ползя за которыми малыш развивает космическую скорость. Потом пробовали ползать по коврам, по кроватям и диванам, перебираясь через папу как через препятствие, хоть таких сложностей на соревнованиях и нет, но если ты претендуешь на медаль, то должен уметь все и даже больше.

В результате к запланированной дате, а именно к 11 ноября, все были готовы. Накануне всем родителям позвонили представители редакции, проговорили детали предстоящего мероприятия, ответили на все вопросы. И вот на линию старта встала первая шестерка,

Шарики, игрушки и позитив - все составляющие детского праздника были на месте.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ И ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Если в прошлые годы на дорожках перед малышами выкладывали целый каскад игрушек, книжек, приносили планшеты с мультиками, пульты от телевизоров и фрукты с баранками, то в этом году таких «приманок» стало значительно меньше. Не обманешь, похоже, нынешних спортсменов. Из лидеров, без сомнения, остались ключи от автомобилей со всевозможными брелоками и мобильные телефоны. Их малыши все еще охотно пытаются вытащить из рук родителей. Вот такую «игрушку» и тянут мамы с папами, чтобы карапуз быстрее двигался по дорожке, которую должен преодолеть ползком.

Малыши веселились и бегали с родителями по всему залу.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Но этой осенью для многих спортсменов куда важнее стал личный пример папы или старших братьев и сестер. Стоило им встать на дорожку перед малышом, как тот тут же пускался к финишу, только бы догнать ползущего впереди. Одним это с легкостью удавалось, другие выбирали обманные ходы – ложились посреди дорожки и ждали, когда уползающий родитель вернется к нему, и стоило папе зазеваться, кроха тут же двигался к финишу, оставляя всех своих соперников позади.

ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Этот фестиваль запомнится многим гостям.

- Э, да у вас тут пиратская вечеринка, - говорили они, входя в зал.

И действительно, на спортивной площадке было очень много людей в костюмах пиратов. Сразу четыре семьи решили удивить нас и облачились в наряды бесстрашных покорителей морей. Но особые аплодисменты завоевала команда Николая Чаплыгина. Только представьте себе, в ее составе 22 человека, и на праздник они пришли со своими флагами, транспарантом, воздушными шарами. К счастью, ножи и пистолеты они оставили дома. На площадке вели себя мирно, ни с кем не ссорились, в драку не лезли.

Целая ватага из двадцати двух пиратов пришла поддержать Николай Чаплына.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Побывали на фестивале «Маленький чемпион» и пионеры. Это родители Алины Александровой выбрали такой необычный командный стиль. Даже малышке на обруч прицепили не только белоснежные бантики, но и алую пилотку.А еще на праздник пожаловали герои мультфильма о Лунтике. Это постарались семьи Полозовой Ксении и Прокофьевой Софии. В их команде были и Лунтик, и Мила, и Пчеленок, и Кузя.

Кроме забегов на площадке было много разных мастер-классов и развлекательных площадок.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Ох, а сколько было диснеевских мышат в этом году! Одним словом, не праздник, а карнавал.

О РЕЗУЛЬТАТАХ

Так, а кому же пригодились тренировки, кто сумел завоевать награды, спросите вы. Отвечаем: всем. Ведь у нас нет проигравших. Все малыши без исключения получили призы и подарки, диплома и сувениры. По итогам каждого из двенадцати забегов их приглашали на награждение. Тем, кто пришел первым, вторым или третьим выдавали еще и медали. Представляете, такого нет ни на одной олимпиаде – столько медалистов.

Рядом со многими участниками ползли и их родители, чтобы поддержать юного спортсмена.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Вот имена и время тех, кто пришел первым в каждом из забегов: Александр Королёв, его результат - 36,41 секунды, Майя Шапоренко, ее время - 26,32 секунды, Виктор Маланин - 19,64 секунды, Матвей Владимиров - 18,72 секунды, Андрей Речков с результатом 18,01 секунды, Эллада Максимова, результат - 16,95 секунды, Сергей Смирнов - 15,65 секунды, Мария Свидерская - 20,53 секунды, Никита Шевченко, результат - 16,3 секунды, Виталий Николаев - 8,35 секунды, Егор Хомяков, он прополз 10 метров за 10,13 секунды, Ярослав Новицкий - 9,32 секунды.

Абсолютный чемпион праздника Виталий Николаев с родителями.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Абсолютным победителем признан Виталий Николаев, ведь прополз дорожку за рекордно короткое время. Именно этому парню доставляя кубок «Маленького чемпиона».

Но это еще не все. Папы тоже соревновались. Двенадцать смельчаков вышли на старт, самым быстрым из них оказался Егор Загорский. Результат впечатляет – 30 метров за 8,25 секунды. Кажется, мы знаем, кто будет давать нашим будущим участникам забегов мастер-класс накануне праздника.

КСТАТИ

На фестивале по традиции наградили 18 авторов самых ярких газет в поддержку маленьких спортсменов и 20 команд в костюмах.

Родители проявляли креатив как в "Командном стиле", так и в конкурсе стенгазет.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На площадке праздника прошли всевозможные мастер-классы, спортивные занятия для детей постарше, с малышами работали специалисты образовательных и развивающих центров, им делали аквагрим, родителям в это время проводили своего рода экскурсии по новостройкам, знакомили с новейшими предложениями косметических компаний. И традиционно здесь же можно было приобрести игрушки ручной работы.

Следующий такой праздник пройдет весной 2019 года.

Маленький чемпион - осень 2018.Праздник прошел 11 ноября в Пскове.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Оберемко, директор семейно-досугового центра «Понарошкино»:

- «Маленький чемпион» - это самый настоящий праздник. Сюда приходят целыми семьями. Здесь можно проявить свой спортивный дух, свои лучшие человеческие качества, сплотиться в стремлении к победе. И все это делает семьи псковичей еще крепче.

Казанина Елена, менеджер по рекламе и PR:

- «Улыбка радуги» с большим удовольствием поддерживает это событие уже несколько лет и не только в Пскове, но и в других регионах. «Маленький Чемпион» - это мероприятие, которое дарит бесконечно много положительных эмоций и участникам и гостям. Дети растут быстро, каждый год в забеге участвую новые «ползунки», а старшие братья и сестры участвуют уже в более серьезных стартах. Эти соревнования объединяют молодые семьи, дарят дорогие воспоминания о детстве малышам и их родителям.

КОНКРЕТНО

Фоторепортажи с праздника можно посмотреть здесь: настроение праздника, семейный фестивал и забеги малышей.

Генеральный партнер праздника:

Генеральный партнер праздника "Маленький чемпион".

Официальный партнер фестиваля «Маленький чемпион»:

Официальный партнер праздника "Маленький чемпион".

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