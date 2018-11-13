У псковского аэропорта останется только одно имя

Двенадцатое ноября - еще одна значимая дата для проекта «Великие имена России». Именно в этот день началось финальное голосование за имена для 47 аэропортов. В их числе и псковский аэропорт Кресты.

СПИСОК ШЕСТИ

Около месяца назад члены Общественной палаты Псковской области стояли перед сложным выбором. Список из тридцати трех претендентов, имена которых мог получить аэропорт в столице региона, надо было сократить.

В итоге в него вошли шесть имен: княгиня Ольга, князь Довмонт, князь Александр Невский, Александр Пушкин, Василий Маргелов, 6-я рота 104-го парашютно-десантного полка. Дальше за дело взялся ВЦИОМ.

Формирование шорт-листа стало третьим этапом конкурса. Проводился опрос общественного мнения среди жителей городов, аэропорты в которых собираются переименовать. К итоговому голосованию допускалось только три имени великих соотечественников.

Общественная приемная проекта в Пскове работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.Фото: Владимир Кольцов

СПИСОК ТРЕХ

- Схема сбора данных следующая - это был телефонный опрос, - отметил генеральный директор ВЦИОМ во время объявления результатов. - В каждом регионе 800 человек. Всего мы опросили почти 37 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет. Колоссальная работа была проведена.

Кто чаще всего попадал в списки? Представители авиации и космонавтики, затем расположились военные, путешественники и первооткрыватели. Четвертое место осталось за учеными, пятое - за политиками.

Что касается частоты употребления имен, то такие деятели, как Георгий Жуков, Андрей Туполев и Дмитрий Менделеев, упоминались в пяти разных регионах. Имя Александра Сергеевича Пушкина фигурировало в четырех списках, в том числе и псковском.

Что в итоге? Всю информацию, к сожалению, представители не назвали. Тройка лидеров была выстроена в алфавитном порядке, чтобы не было видно, сколько людей проголосовали за того или иного участника.

- Мы это сделали, чтобы не было эффекта присоединения к большинству, - отметил Валерий Валерьевич.

Опрос общественного мнения в Псковской области показал предпочтения жителей. В следующий этап проходят три участника: княгиня Ольга, князь Александр Невский и генерал Василий Маргелов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

- Было принято определенное решение по Пскову, - подводя итоги третьего тура проекта, рассказал председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев. - Потому что на первом месте оказалось имя 6-й роты. Вы знаете, что это подвиг десантников в Чечне. Мы понимаем чувства жителей Пскова и области, но это противоречит правилам. На четвертом месте расположился создатель воздушно-десантных войск Василий Маргелов. Комиссия приняла решение включить именно его в шорт-лист.

Что теперь ждет этот список? Голосование уже началось с 10 утра 12 ноября. Всего в регионе будет шесть точек, где можно отдать свой голос.

Проголосовать можно тремя способами: на официальном сайте проекта, по телефону горячей линии и на волонтерских пунктах в Пскове и Великих Луках.Фото: Владимир Кольцов

- В Пскове работает общественная приемная проекта (Октябрьский пр., д. 11. - Ред.), - рассказал председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. - Здесь можно голосовать каждый рабочий день с 10.00 до 17.00. Также будут работать волонтеры.

Одна точка для голосования расположится в Великих Луках в торговом комплексе «Апельсин». В Пскове будет четыре точки: железнодорожный вокзал, торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», гипермаркет «Семейный магнит», торговый центр «Максимус». Волонтеры с бланками будут ждать здесь с 17.30 до 19.30 ежедневно и без выходных вплоть до 30 ноября. Все данные офлайн-голосования каждый вечер будут направляться организаторам в Москву.

- Можно проголосовать так, можно проголосовать на сайте проекта, - отметил Анатолий Иосифович. - На анкетах указан номер телефона, можно позвонить по нему и проголосовать (8 (800) 707-93-17 - Ред.). Вам в этом случае ответит автоответчик.

Итоги голосования подведут на форуме «Доброволец» 5 декабря.