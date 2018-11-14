Голосование в конкурсе «Модный чемпион» осени 2018 года

Семейный праздник «Маленький чемпион», прошедший 11 ноября в спортивном комплексе «Олимп», не оставил равнодушным никого. На протяжении трех часов малыши и их родители участвовали в забегах, мастер-классах, награждениях и других разных активностях. Фоторепортажи с праздника передают настроение праздника, накал борьбы на паралоновых дорожках и радостный момент награждения. Мы раздали много подарков и участникам забегов, авторам стегазет в поддержку своего чемпиона и командам, которые пришли в едином стиле. Но есть у «Комсомольской правды - Псков» еще один конкурс для деток, который проходит уже после основного праздника.

На сайте «Комсомолки» начинается голосование за самого «Модного чемпиона» этой осени. Многире родители не скрывали - чтобы нарядить малыша уходило много времени. Кто-то даже тратил целую ночь, чтобы сделать наряд для ребенка. Все эти костюмчики теперь надо оценить своими голосами.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

КОНКРЕТНО

Голосование пройдет в период с 14 по 25 ноября 2018 года. Поддержать можно любое количество участников один раз в сутки. Перед тем, как проголосовать, необходимо авторизироваться на сайте «Комсомольской правды - Псков» через социальную сеть («Вконтакте», «Твиттер», «Фейсбук», «Гугл +», «Одноклассники», «Я.ру»).