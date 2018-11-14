..И стал внук псковского кузнеца грозой преступного мира

Несколько десятилетий назад его имя гремело по всей Псковской области. Да так, что директора крупнейших предприятий вздрагивали от телефонных звонков, боясь услышать на том конце провода голос полковника.

Геннадий Васильев ушел в отставку с поста заместителя начальника следственного управления - начальника отдела по расследованию прес­туплений организованной прес­тупности. Было это давно. Так давно, что многие молодые сотрудники правоохранительных органов только слышали об этом человеке, а поработать с ним плечом к плечу не довелось. А жаль.

МЕЧТАЛ О ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ

Он родился в Пскове в 1944 году. Дом родителей стоит и сейчас на пересечении Киселева и Коммунальной.

Дед Геннадия Сергеевича когда-то служил на канонерской лодке «Кореец», прославившейся вместе с «Варягом» в самом начале Русско-японской войны. После возвращения в Псков он посвятил себя кузнечному делу и до революции держал шесть горнов. Был он твердым в своих решениях, и, судя по всему, внук пошел как раз в деда.

Учился Геннадий Васильев в 14-й школе, любил историю, сочинения писал на отлично. После выпускного поехал в Ленинград. Он грезил о военном училище, но не сложилось. Не прошел по здоровью. Думаете, сдался? Куда там! Сделал операцию, занялся спортом. Его фотография даже висела на Доске почета в центре Пскова! Геннадий Васильев подумывал пойти в педагогический институт, чтобы стать тренером. Потом была служба в армии, служил он, кстати, в спортроте.

- А после армии пошел на радиозавод работать учеником слесаря-инструментальщика, - вспоминает Геннадий Сергеевич. - Хорошо зарабатывал. Как кандидат в члены КПСС, по партийной путевке был направлен на Ленинградский факультет МВД СССР.

С ПЕРЬЕВОЙ РУЧКОЙ В КАРМАНЕ

В 60-70-х годах для милиции отбирали новых грамотных специалистов. От области на учебу специально отправляли самых лучших. Чтобы, как говорится, и в спорте, и в труде!

- Мне было 26 лет, когда я пошел учиться, - рассказывает Геннадий Сергеевич. - Все слушатели были после армии, не было вчерашних выпускников школы.

После окончания Васильева направили в Псковский районный отдел.

В начале карьеры Геннадию Сергеевичу приходилось все делать вручную, не было даже шариковых ручек.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Я пришел, мне сразу 38 дел вручили, - делится собеседник. - Условия были очень тяжелые. Машина - одна на всех. В кабину влезали только водитель и один пассажир. Но мы иной раз зимой умудрялись туда по пять человек набиваться. Телефонов нет. Шариковых ручек нет. Писали все бумаги перьевыми. И на выезд брали по две. Одной пишешь - другую в кармане на груди греешь. Ездили с криминалистическим чемоданчиком. Вначале ищешь следы пальцев рук, обуви, потом фотографируешь все, снимаешь на камеру. Вернешься - в присутствии понятых проявляешь отснятые материалы. Все документы писали от руки. Обвинительное заключение требовалось в четырех экземплярах. Но под перьевую ручку копирку не положишь - не продавит. Это потом появились печатные машинки, но печатали на них какое-то время, как говорится, одним пальцем. Привыкали. Осваивали.

ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ

Геннадий Васильев женился еще во времена работы на заводе. В браке родились двое мальчишек - Вадим и Сергей.

Едва Геннадий Сергеевич начал работу в милиции, ребятня его видела все реже и реже. То дежурство, то тонны бумаг. А после перевода в УВД области глава семейства неделями не появлялся - сплошные командировки.

Геннадий Сергеевич за работой. Фото: Из личного архива Геннадия Васильева.

- Родители помогали чем могли, - вспоминает Геннадий Сергеевич.

Когда младшему сыну исполнилось восемь лет, врачи поставили супруге страшный диагноз - рак.

- Я пошел в Нахимовское училище. Вот, говорю, у меня двое сыновей, я - следователь. Меня сутками не бывает дома, пропадут мальчишки…

И старшего сына приняли без испытаний.

Лишь через несколько лет в доме снова зазвучал женский голос. Алла Николаевна - так зовут вторую супругу нашего героя - приняла Вадима и Сергея как своих.

«ЗОЛОТОЕ ДЕЛО»

Какие только дела не прошли через Геннадия Сергеевича. Были и истории о взятках, и хищение на крупных предприятиях, и браконьерство егерей, и кражи со складов. Но одно вспоминается до сих пор. Оно даже получило название - «золотое дело».

- В одной из квартир во время обыска подняли накидку с кресла, а под нею лежал моток медной проволоки. Удивились - если обычный моток весил бы граммов 15, то этот все 150, - вспоминает Геннадий Васильев.

Анализ показал, что это чис­тейшее золото, да еще и высочайшей пробы, примесей практически никаких.

- В Пскове собрали около килограмма таких моточков. Путем следствия вышли на женщину в Ленинграде, которая работала на военном заводе «Светлана». Чтобы попасть на предприятие, требовался пропуск. Давать его не спешили. Все твердили, что это военное производство, что все строго и никакого хищения быть не может.

Пришлось идти с другой стороны. Через поиск прииска, где это золото добыли. Эксперты помогли установить как раз по составу минимальных примесей. Стали выяснять, куда это поставляется. И вновь все следы привели на военное предприятие. То самое.

- Женщина, которая продавала золото, оказалась мастером на одном из участков, ее портрет висел на аллее славы, - рассказывает Геннадий Сергеевич.

В цехе под началом подозреваемой работали около сотни молодых девушек. Золото использовали в микросхемах. С катушки брали тоненький проводок и паяльником аккуратно припаивали его крохотный кусочек. Выяснилось, что за годы работы выработалась схема, которая позволяла паять с так называемыми «излишками». Вот их и реализовывали.

Геннадию Васильеву удалось раскрыть и «Золотое дело», которое началось с обнаружения 150 граммов золота.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Было это в 86-м году. К уголовной ответственности тогда привлекли восемь человек, в том числе ювелиров, которые делали перстни из этого золота с добавлением сереб­ра. Оказалось, что серебро тоже имеет криминальную историю.

СЧАСТЬЕ В ДЕТЯХ

Один из внуков Васильева стал пилотом, второй мечтает пойти по стопам брата, а пока учится в школе, претендует на золотую медаль. Еще один внук увлечен хоккеем. Это все дети старшего сына, Вадима. А у Сергея родилась дочь. Сейчас заканчивает университет и работает тренером в фитнес-клубе.

- Главное в работе следователя - это вера в себя, в свои силы, - делится наш герой. - Важна крепость духа. И великодушие. Следователь должен уметь прощать. И конечно, нужен крепкий тыл, чтобы ты домой пришел и мог расслабиться…

Все время, пока мы беседуем, Алла Николаевна, супруга Геннадия Сергеевича, тихонько сидит в сторонке. Нет-нет и поднимет глаза на мужа. Слушает молча. Ей, как никому другому, известно, через что прошла семья, что было пережито, пока Геннадий Серге­евич работал в следственном управлении. И во многом благодаря ее усилиям в этом доме поселилось семейное счастье. Поселилось и не уходит. Но это уже совсем другая история...