Быть или не быть платным услугам в садиках и школах Пскова - чиновники спорят с предпринимателями

Приходите вы в садик забирать малыша. Заглядываете в группу, здороваетесь с воспитателем, приветливо машете рукой крохе, который рычит моторчиком игрушечного грузовичка… и в этот момент вам в руку кладут бумажку.

- Ой, вы знаете, - выходит к вам воспитатель. – У нас открываются образовательные курсы на базе садика. Для деток. Иностранный язык для малышей. Вы можете записать сынулю. Вот у нас тетрадочка, все желающие могут записаться… Это совсем не дорого…

А еще через пару дней предлагают занятия танцами. Тут же, в садике. Но за деньги. А позднее приходит предложение пофотографировать деток, показать им цирковое представление. Только и успевай докладывать по утрам деньги в кошелек, чтобы оплатить все, что тебе предлагают в садике, за который ты и так платишь.

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, ВЫЛЕТЕЛО

Елена Полонская, заместитель главы Пскова, не так давно подняла эту тему на своей страничке в социальных сетях.

Автор поста никого не критиковала, она лишь с обидой высказалась о том, что садики от работы всех этих предпринимателей практически ничего не имеют, арендная плата мизерная. «Очень часто предприниматели обращаются в дошкольные и школьные учреждения с просьбой предоставить в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Услуги разные: подготовка к школе, танцы, мобильный планетарий, театры, сундучки, клоуны, чудо-доктора, которые за две минуты ставят 70% детей диагноз «плоскостопие и сколиоз», - пояснила она. - В итоге сумма родительской платы за месяц пребывания ребенка в детском саду в разы увеличивается, а у многодетных и малоимущих семей вместо бесплатного посещение детского сада становится платным. Может, оно и ничего. Мне постоянно пытаются объяснить, что, мол, родителям нравится, далеко ходить не надо, сразу и потанцевали, и попели, и к школе подготовились. Но все же смущает меня в этой истории осознание того, что детское учреждение практически ничего с этого не зарабатывает. В отличие от предпринимателя, которому дали готовую публику и сделали за пару часов хорошую выручку».

Ох, и началось же тут! Сколько было споров! Родители, заведующие, воспитатели, общественники, журналисты. Едва на личности не переходили. Вскоре пост был удален – нет площадки для споров, нет конфликта, счел автор. Но не тут-то было.

ПРИХОДИТЕ, МЫ РАДЫ ВАМ

Споры не утихли. Наоборот, кажется, стали еще более ожесточенными. И в результате на базе медиахолдинга «Гражданская пресса» решено было провести круглый стол по вопросам платных дополнительных услуг в образовательных учреждениях. Друг напротив друга сели не случайные люди: предприниматели, руководители садиков, городские чиновники.

Начиналось все тактично.

Елена Полонская, родоначальница всего этого, разъяснила работающий сегодня алгоритм. Решил предприниматель в каком-нибудь садике Пскова на постоянной основе проводить занятия для малышей, например, лечебной физкультурой. Вначале он должен пойти к руководству садика. Там его выслушают, познакомятся с методикой, программой. Если одобрят, то соберут пакет документов и направят в КУМИ города, потом все перекочует в администрацию Пскова, где специальная комиссия внимательно все изучит. Следующий, финальный в этом квесте этап, - одобрение депутатами городской Думы.

Как заверила Елена Полонская, на все это уходит не так много времени – около месяца. Зато потом предприниматель может спокойно приступать к работе. И зарабатывать.

Но. И тут есть свои «но».

В Пскове двум организациям отказали.

- Одна из фирм занималась продажей специализированных коктейлей. Выяснилось, что у них нет ничего общего с тем, что выдают в санаториях и лечебных учреждениях, - отметила Елена Полонская. – И то, что выдавалось за них, должно приниматься под контролем родителей.

А второй «организацией», которой было отказано, стала Театрально-концертная дирекция Псковской области. мы об этом еще поговорим сегодня.

ПОВЫСЯТ СТАВКУ АРЕНДЫ, КАК ПИТЬ ДАТЬ, ПОВЫСЯТ

- Нередко родителей ставят перед фактом. Стихийно. «Через два дня к нам приезжает такой-то предприниматель, будет представление, сдайте по 200 рублей, иначе ваш ребенок останется один в группе», - отметила Елена Полонская. – И встает вопрос, а чем мой ребенок хуже…

Родители недовольны. Но деньги сдают.

Однако суммы, которые получит в результате предприниматель, и которые он передаст садику, существенно отличаются. За аренду он должен заплатить 1,2 – 1,5 тысячи рублей. Елена Полонская настаивает: разница с тем, что он положит себе в карман, существенная.

- Все мы платим не только ставку аренды, - заметила на это индивидуальный предприниматель Ирина Григорьева, в одном из садиков она проводит занятия по физическую культуре. – Но и оказываем спонсорскую помощь садикам. Это и мешки для мусора, и порошок, который заканчивается, и оплата работы грузчиков.

- Лучше сделать справедливой арендную плату, чем руководители образовательных учреждений будут брать с вас дополнительную плату за что-то, - сказал на это заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Но Ирина Григорьева парировала: предприниматели делают скидки, например, для многодетных семей, они тратят деньги на костюмы, если речь идет о занятиях танцами, они вкладывают средства в свое обучение.

Представители властей с такими аргументами не согласились.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ, ВАС НЕ СЛЫШНО

Важно понимать, неоднократно подчеркнули участники дискуссии, что законодательство требует от всех предпринимателей, входящих в школы и сады, работать в правовом поле. То есть даже фотографы, педагоги иностранных языков и артисты разных жанров должны заключить договор с конкретным образовательным учреждением и получить одобрение всех инстанций из описанной выше цепочки. Нет такого одобрения, извините, двери для вас будут закрыты.

Как же так случилось, что за бортом оказалась Театрально-концертная дирекция? Это ведь и театр драмы, и театр кукол, и филармония. Неужели выездные концерты и спектакли не нужны детям?

- Театрально-концертной дирекции отказали в работе в детских садах, - рассказала Ольга Тимофеева, директор учреждения.

Прояснить ситуацию взялся Александр Коновалов. Оказывается, история эта длится уже около года.

- Вместе с депутатами городской Думы мы пока не можем найти ответы на ряд вопросов. Например, о госзадании. Если вы его имеете, значит, вы получаете на это деньги, - сказал замглавы администрации Пскова. – Директор кукольного театра…

- Театра кукол, - поправила его Ольга Тимофеева.

- … Да. Практически поставила требование: дайте нам возможность выполнить госзадание, предоставьте нам безвозмездно площадку, обеспечьте выручку в 12 тысяч рублей, - продолжил чиновник. - Это правильно, считаете вы?

Руководитель Театрально-концертной дирекции попыталась объяснить, говорила и о требованиях к работе государственного учреждения, и о спускаемых сверху планах, установлении тарифов на указанные услуги. Ее перебивали, с нею пытались спорить. Диалога не получалось.

- У нас нет льготных билетов… - доносилось из ее уст.

- Хотелось бы какую-то форму, чтобы ее предложила Театрально-концертная дирекция, для посещения спектаклей детьми из неполных и неблагополучных семей бесплатно, - через какое-то время произносил Александр Коновалов. – Мы посчитали, таких детей немного – два - три человека на садик…

СОЗДАТЬ РЕЕСТР И ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТРЫ

- Условия аренды должны быть разными, - настаивала Ольга Тимофеева.

Ее точку зрения разделяли присутствующие на встрече предприниматели. Вот, к примеру, фотограф, приходит и за час фотографирует несколько десятков, а то и сотню детей. И каждый заплатит за разовую услугу около 300 - 700 рублей. А если взять предпринимателя, который по часу с лишним занимается с детьми несколько раз в неделю, а с родителей берет оплату в размере около 2000 рублей за месяц? Это ведь не одно и то же.

- Наши сады должны получать экономическую выгоду, - повторяла Елена Полонская. – Предприниматель, когда приходит на готовую площадку, ему не нужно оплачивать рекламу, тратить деньги на содержание помещения, на покупку инвентаря. Все это имеется в саду. Взамен наши образовательные учреждения получают минимальные суммы.

Эх, по всему было видно, что участники дискуссии приходить к общему знаменателю не готовы. Городские начальники настаивали: не следует пускать кого попало, количество предпринимателей, которые оказывают платные дополнительные образовательные услуги в садиках и школах, должно быть ограниченным, а тех, кто вхож, следовало бы обязать платить больше.

- Заградительные барьеры у нас есть, но они работают не в полном объеме, - настаивали представители властей.

В результате прозвучало предложение создать реестр добросовестных и недобросовестных предпринимателей. Такие существуют сегодня, к примеру, в строительстве, в поставках продуктов и медикаментов. Почему бы не создать еще один список, на основе которого специальной комиссии в администрации Пскова, да и депутатам муниципалитета будет куда проще выносить решения о допуске в сады и школы предпринимателей с их уроками английского, лечебной физкультурой или представлениями с фокусниками и клоунами.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как рассказала заведующая детсадом №50 Вера Утцова, в ее дошкольном образовательном учреждении оказывается всего одна платная услуга. Речь идет о занятиях оздоровительной гимнастикой. И это не предприниматель со стороны, а инициатива сада.

- Услугу оказывает сам садик. Получают ее 124 человека, - пояснила она. – 463 тысячи рублей поступило, 213 тысяч ушло на заработную плату и налоги.

- А если бы эту услугу оказывал предприниматель, то садик получил бы до 1,5 тысяч в месяц, - заметила Елена Полонская.

Кто-то сейчас подумал: не заставить ли в таком случае сами садики работать, пусть берут на себя всю эту дополнительную работу.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко с такой позицией не согласна:

- Не всегда это возможно, есть узконаправленные услуги…