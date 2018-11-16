2018-11-16T15:33:19+03:00
Происшествия

Под Псковом мужчина из ружья застрелил парализованную мать

Подозреваемый в убийстве задержан, уверяет, что стрелял в собаку
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Согласно чеховскому принципу, в истории было ружье, и оно выстрелило.Согласно чеховскому принципу, в истории было ружье, и оно выстрелило.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель небольшой деревеньки в Островском районе, это недалеко от Пскова, задержан сотрудниками полиции. Обвиняют его ни много ни мало в убийстве собственной матери.

Женщине уже 80 лет, проживала она в собственном небольшом домике. Беда лишь в том, что из-за болезни оказалась прикована к постели, и не могла за собой ухаживать.

- В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела женщины с огнестрельным ранением головы и шеи, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со средствами массовой информации) Антон Доброхотов. - По данному факту Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Оказалось, что стрелял в женщину собственный сын. Он живет в одном доме с матерью, ухаживает за ней.

Когда на пороге оказались сотрудники полиции, он отнекиваться не стал: стрелял, но целился не в маму, а в … собаку.

Мужчина вынес ружье. Оказалось, на него нет разрешения. Выстрел был один. Но и его хватило. Женщина скончалась на месте.

Задержанный настаивает: убивать не хотел, стрелял в пса, который скакал по кровати в изголовье и норовил сесть на лицо женщины. А мама лежит без движения, уж она явно не смогла бы справиться с животным. Беда только в том, что мужчина выпил, и, по его словам, в момент выстрела дрогнула рука, потому и промахнулся.

Островича задержали. Хоронить погибшую будут родственники.

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