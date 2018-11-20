Псковские парламентарии предлагают ездить в приграничные страны на три дня без визы

Практика упрощенного визового режима уже применяется в ряде стран, да и в некоторых российских регионах. Например, Калининградская область на протяжении ряда лет применяла такую систему с Польшей. Да, потом такая форма международного сближения на время была заморожена из-за проведения Саммита НАТО, но практика показала, насколько она оказалась востребована - эксперты уверяли, что в условиях безвизового режима совершалось около 50 процентов всех пересечений российско-польской границы.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин уверен - нашему региону нужны подобные инициативы.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ТУРИСТОВ

О чем идет речь? Представьте, вы решили поехать с ребенком на один день, предположим, в Тарту. Побродить по улочкам, посидеть в уютных кафешках, побывать в музеях, в детском развлекательном центре или аквапарке. Но для этой поездки необходимо получить визу. Что это такое? Да вроде бы ничего сложного. Сдал документы, оплатил пошлину и через какое-то время получил визу. А если это посещение врача? И не хотелось бы ждать неделю-другую до появления в загранпаспорте долгожданной визы.

- Упрощенный визовый режим предполагает трое суток свободного пребывания на территории приграничных регионов, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» депутат Юрий Сорокин.

То есть на три дня, но не больше, житель приграничного региона может беспрепятственно и без оформления каких-то дополнительных документов пересечь границу.

- Чемпионат мира по футболу наглядно показал, политика - это одно, а люди строят свою дипломатию через человеческие связи. Безвизовый режим будет способствовать развитию «туризма выходного дня», расширит культурный и спортивный обмен, а также позволит привлечь дополнительные деньги в регио­нальную экономику, - уточнил парламентарий.

КТО МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ

Предложено таким образом «открыть» для жителей региона Латвию и Эстонию. От Пскова до границ с этими государствами рукой подать.

Вопрос этот обсуждался на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству, которое проходило на базе Законодательного Собрания Ленинградской области. Псков на нем представляли как раз Юрий Сорокин и заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Мельникова. Псковичи подчеркнули, что инициатива пока носит предварительный характер. Ведь такие решения принимаются на федеральном уровне. Но, прежде чем направлять документы с запросом для упрощения визового режима, необходимо вопрос детально проработать, учесть все имеющиеся нюансы.