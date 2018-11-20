Краям партизанской славы в Псковской области помогут не только добрым словом, но и деньгами

Почетное звание «Край партизанской славы» в Псковской области получил пока только один район - Дедовичский. Произошло это в 2018 году. Кстати, сама инициатива о его присвоении еще молода - утвердили ее лишь в октябре 2017 года. Отмечать решено муниципальные районы, на территории которых в годы Великой Отечественной войны существовало активное партизанское движение. С таким предложением выступала как раз общественность Дедовичского района, и именно этот район стал первым, кому такой статус присвоили. А ведь это и не удивительно. Именно отсюда к блокадному Ленинграду отправился упомянутый во всех учебниках истории партизанский обоз.

Но одно дело - указывать этот факт в туристических каталогах или в публикациях местных газет, а другое - получить финансовую поддержку на ремонт тех же памятников времен войны, на проведение патриотических мероприятий для школьников, формирование экспозиции в краеведческом музее.

В Псковской области предложено выплачивать таким муниципалитетам по 500 тысяч рублей. Вопрос будет рассматриваться на ближайшей сессии регионального парламента.

- Еще на этапе работы над проектом закона о крае партизанской славы мы понимали, что он потребует определенного финансирования, - отметил в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. - Изначально мы договаривались с исполнительной властью о том, что это будут разовые средства, которые пойдут в район на конкретные мероприятия. Сейчас у губернатора появилась очень правильная инициатива о выделении ежегодных грантов - если району присвоено это почетное звание в соответствии с нашим законом, то муниципалитет должен иметь дополнительные средства на проведение постоянной, грамотной, целенаправленной военно-патриотической работы.

В бюджете Псковской области на 2019 год планируется заложить миллион рублей на эти цели. Деньги будут перечисляться в муниципалитет в форме дотации. На плановый 2020 год могут быть зарезервированы 1,5 миллиона рублей, на 2021 год - еще 2 миллиона рублей.

КСТАТИ

В деревне Железница 1 августа прошли торжества по случаю 77-летия образования Партизанского края на Псковщине и присвоения Дедовичскому району почетного звания «Край партизанской славы». Глава региона Михаил Ведерников лично вручил главе муниципального района Геннадию Афанасьеву соответствующий документ. Символично, что подписан он был 29 июня, в День партизан и подпольщиков.