2018-11-26T16:23:53+03:00
Происшествия

В Псковской области нетрезвый водитель въехал в автобусную остановку

В аварии пострадало трое школьников
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия, в котором пострадали три школьника.Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия, в котором пострадали три школьника.Фото: Сергей ГАПОН
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- На остановке был я, мой друг, девочка и маленький мальчик. Мы с другом разговаривали, поворачиваюсь и смотрю УАЗик летит - все, я уже на земле, - рассказал «Комсомольской правде - Псков» школьник Максим Г., который пострадал в ДТП утром 26 ноября.

В городе Опочка (Псковская область) произошла страшная авария. Автомобиль УАЗ въехал в автобусную остановку, где в это время ждали транспорт четыре школьника.

Именно у этого автобусного павильона дети ждали автобус утром 26 ноября. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Именно у этого автобусного павильона дети ждали автобус утром 26 ноября.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По официальной информации госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области, в этой аварии пострадали три человека - два мальчика и одна девочка, тринадцати, пятнадцати и двенадцати лет. Мальчикам медики диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, девочка получила более тяжелые ранения. С места аварии все они были доставлены в межрайонную Опочецкую больницу.

По словам Максима Г., который оказался в числе пострадавших, девочка сейчас находится в тяжелом состоянии, ей особенно сильно досталось.

- Машиной ее откинуло на остановку, - сказал он.

В администрации Псковской области сообщили, что информация о ДТП сразу же была сообщена губернатору Михаилу Ведерникову, он взял расследование под свой личный контроль. Госкомитетом по здравоохранению было принято решение госпитализировать всех детей, которые пострадали в аварии, в областную детскую больницу. Первоначально предполагалось их доставить бортом санавиации, однако погодные условия не позволили этого сделать.

Утром, когда дети ждали автобус в школу, мужчина на УАЗе вылетел на остановку. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Утром, когда дети ждали автобус в школу, мужчина на УАЗе вылетел на остановку.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- Город стоит на ушах, - рассказала жительница Опочки Екатерина Федорова. - Остановка полностью смята.

Горожане пишут в социальных сетях, делятся эмоциями от случившегося, строят догадки, почему это могло произойти.

- Не оправдываю виновника. Но откуда мы знаем наверняка, как было. Может выскочил кто перед машиной, водитель руль крутанул, машину не удержал - вот итог, - пишет Елена Ленина.

- Он и не въехал в остановку, там по следам хорошо видно, он заскочил на плиту, и с другой стороны выехал, - продолжает Вадим Иванов, - я там был и видел, остановка смята не от машины. Это точно.

По информации администрации Псковской области, водитель УАЗа попытался скрыться с места происшествия. Стражи правопорядка его уже задержали. Им оказался 47-летний мужчина. Он сразу же был доставлен в отдел полиции. К этому моменту уже проведена экспертиза, подтверждено, что водитель был пьян в момент аварии.

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Елена Михайлова:

- Лучше обратитесь в ГИБДД и напишите объявление, чтобы создать народную дружину. И помогать сотрудникам, а не хамить, один инспектор в смену ничего не может сделать, так как полицейских сокращено по России тысячи. От того, что люди будут ходить фоткать и звонить на телефон ДЧ и говорить кто, где не правильно перешел и так далее, боюсь ничего не изменится, а инспектору бумажной волокиты прибавится. А уж если и кто хочет помочь реально, а не словами, организовать народную дружину нужно.

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