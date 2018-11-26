2018-11-26T14:41:52+03:00
Общество

Блогера Илью Варламова зовут в Псков прочитать лекцию

Темой для этого предложена городская среда
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Известный блоггер Илья Варламов инициировал под своим постом о Пскове обсуждение, в котором люди об областной столице высказались не очень лестно.Известный блоггер Илья Варламов инициировал под своим постом о Пскове обсуждение, в котором люди об областной столице высказались не очень лестно.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Известный российский блогер Илья Варламов вновь сделал пост в своих социальных сетях о Пскове. На этот раз его заметка больше похожа на признание в любви к этому древнему русскому городу, что находится практически самом краю карты России. «А теперь о Пскове, - написал он в истаграме. - Псков не похож ни на один другой город: чисто, нет самостроя и особой разрухи, тут берегут историю и традиции. Тут живут интеллигентные культурные люди, которые любят свой город. Как такое получилось? Не знаю. Может быть, близость Европы сказалась? До Эстонии или Латвии тут всего 50 км, и в Европу псковичи ездят чаще, чем в Москву или Питер».

И в этом самом месте автор, которого, впрочем, никак нельзя назвать доверчивым человеком, предложил псковичам оставить свои комментарии под постом, мол, как же так получилось. Что тут началось! Добродушные и щедрые на слова скобари тут же понесли «доброе и вечное» в массы, а гости города, которые бывали здесь хотя бы проездом, добавили масла в огонь.

«Это все не про Псков. Наверное прост купили пост», - заявил пользователь с ником kra4ka.

«Ну, люди тут есть разные, быдла не меньше чем в других регионах РФ. Чистота тоже относительная - в спальниках мусор можно без проблем отыскать. По поводу Европы тоже спорно, 2/3 моих знакомых не имеют шенгена. Чаще всего псковичи ездят в Питер, это без проблем можно посмотреть по пассажиропотоку "Ласточки". Не стоит забывать, что Псков - один из самых бедных регионов России, все стараются отсюда уехать - чаще в Питер, реже в Москву и Прибалтику. Численность населения за последние 30 лет выросла всего на 7 тысяч», - продолжает тему cryt3k3.

«Псков не нравится совершенно, даже Великий Новгород куда приятнее и чище.

Дороги разбиты, частный сектор кошмарен, город неинтересный, в Кремле вообще пустота и нечего делать и смотреть. Очень удивлён, что Илья похвалил.

На самом деле вообще многие города Псковской области в очень плохом состоянии, хуже, чем в других регионах. Наоборот близкая Европа, даже далеко не образцовая Латвия сильно контрастирует»,- пишет queldorey.

«Если глубоко капнуть то, здесь мало интеллигентных и культурных жителей....в основном тупая, глупая молодежь и депрессивные взрослые. Город подготавливают к Ганзейским мероприятиям, на этой почве чинушки разворовывают. Город процветающих царьков, купленных или проданных гаишников, взяточников...да и ещё, город в котором нет производства, одни таксисты, торгаши барыги, военные, где тут интеллигенты. С уважением, Скобарь», - долил маслица пользователь с ником igor92343.

«Я из Пскова. К сожалению все не так совсем готов пригласить Илью ещё раз и показать город, а заодно можно и по городской среде лекцию устроить. Место есть отличное для этого даже», - дополнил картину псковский блогер Артем Аванесов.

Итак, именно ему и принадлежит инициатива позвать Илью Варламова в Псков с лекцией. Илья пока не откликнулся, а вот сам пост с видами города набрал за сутки около 12 тысяч лайков. Судя по всему, фотографии пользователям нравятся.

varlamovvarlamov
Известный блоггер Илья Варламов опубликовал пост о Пскове.
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