2018-11-27T14:19:45+03:00
Происшествия

Четверо детей с мамой и бабушкой погибли в пожаре жилого дома в Псковской области

Самому младшему ребенку еще не исполнилось четырех месяцев
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Никто из шести членов семьи не смог выбраться из полыхающего дома.Никто из шести членов семьи не смог выбраться из полыхающего дома.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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- Утром шли печку топить в местной школе. Было минут пять-десять шестого. А дом их стоит как раз напротив школы. Так еще ничего не было видно даже. И буквально через несколько минут он вспыхнул как спичка, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» жители деревни Каськово Куньинского района, где и случилась трагедия.

ДАЧНИКИ РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ НА ЗИМУ

Этот небольшой деревянный домик на де квартиры долго пустовал. Потом появились дачники. Они наведывались летом, отдыхали здесь пару месяцев, а потом снова уезжали в большие города.

- Света сняла половину дома этим летом, - рассказывает Наталья Никандрова, работающая в администрации волости. – Приехала она откуда-то из-под Санкт-Петербурга, кажется, из соснового Бора. У нее тогда было трое детей – девочка двух лет, девочка шести лет и мальчик лет 10. Сама Света была тогда беременна. В августе она уехала рожать. А потом они вернулись все, но уже с бабушкой…

С удивлением смотрели соседи на эту большую семью – столько девчонок и один мужичок. А домик старенький. Не то, что в городе, за ним уход нужен. Понятно, привлекли городских наверняка красивые места, да воздух чистый. Но ведь это деревня. Тут столько забот! Дрова заготовь, печку встань раненько утром натопи, потом снег вокруг дома расчисти.

Но Светлана твердо решила остаться с детьми на зиму.

Вторая половина дома к этому времени опустела. Там тоже дачники летом были, но они с наступлением холодов покинули эти края до следующего лета.

ПОГИБЛИ ВСЕ

Жители деревни говорят, что Светлана планировала за счет средств материнского капитала прикупить домик. За этот приходилось платить пусть и небольшую, но аренду. Правда, детали она ни с кем не обсуждала, своими личными проблемами ни с кем не делилась, а женщины ее частенько обсуждали – как так, столько детей, а мужика не видно, все одна и одна.

- Семья хорошая, мама у них не пила, но вот общалась мало с кем… - вот и весь рассказ о соседях.

Утром 27 ноября около 6 часов утра в доме затопили печь. Что происходило дальше – никто и не узнает теперь. Эксперты полагают: либо печь была неисправна, либо нарушены правила техники безопасности при ее эксплуатации. Как результата - загорелся дом. И загорелся так быстро, что никто из находившихся в нем не успел выскочить на улицу. Не то уснули, не то замешкались пока будили детей.

Когда к месту трагедии прибыли пожарные, еще не было известно что-либо о жильцах. Никто из соседей не мог с уверенностью сказать – были ли люди внутри в момент возгорания. Огонь потушили быстро. Но за это время деревянный старенький домик полностью выгорел.

- …При разборе завалов были обнаружены останки шести человек, - сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области. – Их личности сейчас устанавливаются.

На месте продолжают работать эксперты, это представители МЧС, полиции и Следственного управления Следственного комитета России по региону.

КОНКРЕТНО

По данным СУ СК России по Псковской области, в ноябре 2018 года в регионе в результате пожаров погибли семь человек.

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