Четыре года семья спорит с псковским строительным магазином

Начиналось это в августе 2014 года. Василий и Галина Захаревич решили утеплить свой домик. Живут они в пригороде Пскова. Глава семейства, отставной военный, привык к порядку. Прежде чем один раз отрезать, он семь раз отмерит. Да и супруга не отстает от него во внимательности к деталям. Но и они не заметили подвоха.

МАСТЕР ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

На семейном совете Захаревичи решили утеплить фасад домика. Они даже специальные замеры делали - идет теплопотеря. А это расходы на обогрев зимой. Так что в сентябре дали объявление «ищем мастера».

- Позвонил парень. Представился Сергеем, - вспоминает Василий Васильевич в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков». - Сказал, что этим давно занимается, у него и бригада своя есть. Пообещал все сделать в короткие сроки. Если погода не помешает. Заключаем мы с ним договор, он берет предоплату и приступает к работе. Один. Сказал, что на этом этапе ему никакой бригады не надо. Назвал тогда же, что надо купить.

Первым в списке оказался пенопласт. Но мастер, судя по всему, действительно был парнем опытным, знал, где подешевле, да и откуда доставить смогут сразу. Поехали, купили.

- Уже заканчивали с пеноплас­том, говорю ему: надо клей, сетку и штукатурку, - продолжает рассказ хозяин домика. - И он мне говорит: у меня хорошие связи в строительном магазине есть. И называет магазин.

- Нам он не очень нравился, - вступает в беседу Галина Назаровна. - Мы там раньше плитку покупали, и у нас разноцвет получился.

- Но Сергей настоял. Сказал, что в этом магазине все есть и уже завтра нам все привезут, - добавил супруг. - И поехали.

ДВАДЦАТЬ БАНОК ШТУКАТУРКИ

- Нас встречает менеджер с товарным чеком и говорит: мы уже закрываемся, все привезут завтра - сетку, клей. А штукатурку забирайте сразу 4 ведра, остальные 16 - через 4 дня привезем, - вспоминает глава семейства.

Забрали они выданные материалы, мастер продолжил работу.

Мы уже писали, что Василий Васильевич - человек внимательный к деталям и домовитый, у него каждая копейка на счету. Они и на ремонт откладывали долго, продавая плоды своего хозяйства. Решил он поехать в другой строительный магазин и проверить, а во что ему там встала бы такая покупка. Выяснилось, что там подешевле. Решил тогда Захаревич сэкономить хоть немного: раз предшествующий магазин не торопится и пока еще не привез «короед», а именно этот материал выдали ему в четырех ведрах, то он попросит вернуть ему деньги, а здесь купит недостающие 16 ведер.

В строительном магазине согласились и предложили написать соответствующее заявление. Семейство решило заодно вернуть и ранее взятые ведра штукатурки, чтобы все были из одной партии. Привезли, сдали.

А на следующий день раздается звонок из магазина.

- Менеджер звонит и говорит: дождитесь, пока привезут штукатурку, - вспоминают наши герои. - Мы сказали, что не будем брать, так как написали заявление на возврат денег.

БЕСКОНЕЧНЫЕ СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Спустя еще несколько дней семье Захаревич снова позвонили.

- Надо переписать заявление, - пояснили нам причину. - Сдавали мы банки, когда еще 14 дней с момента покупки не прошло. А тут пишем мы заявление, и нам дату говорят поставить. Другую. Более позднюю.

Вслед за этим пришел официальный ответ: согласно закону о защите прав потребителей нет основания для обмена товара.

- Наша глупость в том, что мы доверились людям, - говорит Галина Назаровна.

В декабре того же года Захаревичи подали в суд. Было их несколько за истекшие годы. Где-то супруги одерживали победу, где-то проигрывали. Но вот областной суд вынес определение: решение суда первой инстанции отменить и обязать супругов Захаревич принять 16 ведер штукатурки. А куда делись еще 4 ведра?

Василий Захаревич бережно хранит все документы, начиная с самого первого чека.Фото: Ирина ПОТАПОВА

Дошли псковичи даже до Верховного суда… Только правды найти не смогли. По бумагам получается, что магазин прав. Они уже не спорили, готовы были забрать эти чертовы банки. Но не тут-то было.

- Вместо «короеда» суд обязывает нас принять «шубу», так как «короеда» нет. И не 20, а 16 ведер, - поясняет Василий Васильевич. - И при этом они из разных партий, да и просроченные.

Две зимы дом стоял без ремонта. Потом с детьми Захаревичи решили завершить утепление, но уже с другим мастером. Сергей как-то очень быстро пропал после того, как его попросили показать отремонтированные им дома, а жильцы этих домов мастера не признали.

А вот история с жидкой штукатуркой все никак не завершится.

- Муж не хочет это оставлять. А я устала, - признается Галина Назаровна. - Сколько времени потеряно и денег.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы попытались пообщаться с директором магазина, о котором рассказали супруги Захаревич, но Андрей Александрович, так его представил сотрудник, так и не нашел времени с нами поговорить. А жаль. Может быть, его рассказ позволил бы пролить свет на темные пятна в этой истории.