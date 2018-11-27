Павильоны проката уберут из парка Куопио в Пскове

Эта история началась еще летом. Предпринимательница Оксана Кожевникова, которая вот уже не первый год занимается организацией проката веломобилей в Пскове, обратилась к городским властям с просьбой разрешить ей установку павильона в парке на берегу Псковы. Зачем?

В него можно было бы прятать транспорт от солнца и дождей, да и запирать на ночь. С другой стороны, это был бы удобный пункт проката. Турис­тов здесь всегда много, да и сами псковичи охотно приходят прогуляться. Рядом Троицкий собор, Золотая набережная, площадь Ленина. На словах все было одобрено, предприниматель заключила договор с муниципальным предприятием «Северо-Западный ЦСМ», даже оплатила аренду за первый месяц. Потом Оксана Кожевникова купила материалы и начала строительство.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Но вот на этапе строительства что-то пошло не так. Вначале появились посты в социальных сетях. Мол, портит этот «красный сарай» весь вид на Кремль. Горожане стали предлагать изменить цвет отделки фасада, но вскоре вообще потребовали убрать павильон.

И тут начались странности.

Предприниматель Оксана Кожевникова.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- На пятый день стройки пришел Валерий Тюменцев (руководитель Северо-Западного ЦСМ, депутат Псковской городской Думы. - Ред.), сказал, что в соцсетях возмущение, - рассказала корреспонденту «Комсомольской прпавды - Псков» Оксана Кожевникова . - Надо все как-то приостанавливать. Спрашиваю, а что же мне теперь делать? На что он предложил мне переубедить соцсети, чтобы они встали на мою сторону.

А в соцсетях к тому времени уже перешли к вопросу, кто же и на каких основаниях выдал разрешение на строительство. Оказалось, что утвержденный городом земельный участок находится в зоне охраняемого природного ландшафтного объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», а потому возведение временного сооружения для обеспечения деятельности пунк­та проката противоречит установленному режиму.

Оксана Кожевникова стройку заморозила. Правда, сумма затрат к тому моменту уже составила 175 тысяч руб­лей: 115 тысяч - стоимость материалов, 50 тысяч потрачено на работу мастеров, 10 тысяч - за месяц аренды.

СНЕСЛИ БУДТО УКРАЛИ

Предпринимательница металась из кабинета в кабинет, дома копились горы переписки с чиновниками. В один из дней ее павильон попытались тихонько снести.

- Слышу, шуруповерт работает, - вспоминает Оксана Кожевникова. - Обхожу здание - стоит дяденька и мои профлисты скручивает. Говорит, что ему дали установку снести строение. Стала выяснять, кто, что, вызвала полицию, факт зафиксировали, а он сбежал.

21 августа павильон демонтировали.

- В восемь часов утра я ехала на работу по Троицкому мосту. Недостроенное сооружение еще стояло, его хорошо видно с моста, - вспоминает Оксана. - А в 13 часов проезжала, его уже не было…

Никто ее не предупредил, на место не пригласил. Все сделали тихо, без шума и пыли, как говорится. Куда увезли материалы - тоже осталось загадкой. В тот же день предпринимателю вручили документ, датированный 14 августа, с требованием демонтировать незаконную постройку.

Кстати, городские власти аргументировали снос конструкции тем, что под павильоном проходит линия ливневой канализации.

- Установка такого объекта недопустима на этом участке. До строительства этой конструкции нужно было согласовать размещение объекта и получить разрешения и согласования у всех служб. - пояснила Анна Удовенко, сотрудник контрольного отдела Псковской городской Думы, модератор группы «Контроль. Псков», где впервые и появилась запись о павильоне проката веломобилей.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Сейчас в суде рассматривают вопрос… о неуплате Оксаной Кожевниковой аренды за второй месяц работы. По словам предпринимательницы, иск подан Валерием Тюменцевым.

Между тем в парке так и остались до сих пор стоять другие павильоны проката, которые еще летом благополучно возвели и запустили другие предприниматели. Получается, что ополчились только на одну Оксану?

Несправедливо, решила она и пошла искать защиту в Псковское областное Собрание. Ее принял председатель регионального парламента Александр Котов.

- То есть сначала с вами незаконно заключили договор, а теперь подали в суд, чтобы по незаконному договору вы оплатили арендную плату? - уточнил Александр Котов, выслушав историю горожанки. - Просто кошмар какой-то.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Женщина сообщила, что готовит встречный иск, она намерена взыскать с ЦСМ около 170 тысяч рублей - свои убытки.

И конечно, она не перестает следить за судьбой других павильонов в парке.

- Вижу, что по боксоматам работа ведется - их уже нет. А пункты проката игнорируются. Я считаю, что это беспредел, - настаивает Оксана Кожевникова.

- Беспредел. Я с вами согласен. Нужно восстановить справедливость: если нельзя, значит, никому нельзя, - подчеркнул председатель Собрания Александр Котов.

Известно, что комитет по охране объектов культурного наследия направил уведомления о необходимости освободить учас­ток всем предпринимателям, павильоны которых стоят в парке.

- Я за справедливость. Более того, областному Собранию депутатов небезразлично, как выполняется принятое нами постановление: мы утвердили проект зон охраны, разработанный по заказу комитета по охране объектов культурного наследия, этим же органом исполнительной власти теперь должен осуществляться надзор, - сказал он. - Проект был подготовлен в 2013 году, что многое объясняет: зона отдыха на берегу Псковы только появилась, может быть, не все заранее предусмотрели. Но всегда надо иметь мужество признать ошибку и предпринять меры. Пока я никаких действий не вижу.

Кстати, Александр Котов пожелал псковичке выиграть суд.

- Вас не в чем упрекнуть, вы считали, что действуете в рамках закона, заключив договор. Надеюсь, тому, кто нарушил законодательство, на этот раз не удастся отсидеться и придется ответить за свои действия, - добавил он.