2018-11-28T17:38:52+03:00
Общество

Редакция «Комсомолки» в Пскове принимает бланки «Губернаторского дневника» за первый триместр учебного года

Не успели мы и глазом моргнуть, как и закончилась осень
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Уже 15 декабря мы узнаем первую четверку школьников, которые отправятся на прием к губернатору Псковской области.Уже 15 декабря мы узнаем первую четверку школьников, которые отправятся на прием к губернатору Псковской области.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Всем, кто мечтает оказаться в гостях у губернатора Псковской области и все эти три месяца учился на отлично, стоит собрать бланки за сентябрь, октябрь, ноябрь и отправить в их в редакцию «Комсомольской правды - Псков».

Традиционно напоминаем. Акция «Губернаторский дневник» проходит в Псковской области на протяжении уже шести лет. В последнем номере каждого учебного месяца и в первом номере следующего мы печатаем бланк акции. В него отличники могут выписать свои пятерки по всем предметам, но, и это очень важно, выписываются только те отметки, которые были выставлены в журнал, пятерки за выполнение домашнего задания в тетрадях не идут в общий зачет. Каждый бланк заверяется подписями и печатями.

В свежем номере "Комсомолки" вышел бланк "Губернаторского дневника" на ноябрь. Фото: Владимир Кольцов

В свежем номере "Комсомолки" вышел бланк "Губернаторского дневника" на ноябрь.Фото: Владимир Кольцов

После этого их можно сложить и отправить по адресу: 180007, Псков, ул. Пароменская, д, 21/33, каб. 27. На конверте сделайте пометку: Губернаторский дневник. Если вы давно уже перешли с обычных писем на электронные, тогда можно отсканировать или сфотографировать заполненные бланки и выслать на адрес info@pskovkp.ru. Не забываем указать тему письма - Губернаторский дневник_фамилия и имя участника.

Принимать послания мы будем до 15 декабря. И позднее будут названы имена 4 победителей, набравших максимальное количество отметок «отлично»: среди учащихся 2-3 классов, 5-7 классов, 8-11 классов и отдельно среди победителей прошлых лет.

Именно они станут первой «золотой четверкой», которая в конце учебного года отправится в гости к Михаилу Ведерникову.

КСТАТИ

Мы в очередной раз хотим выразить слова признательности партнеру нашего проекта - компании «Ростелеком». Благодаря их поддержке ребята получат отличные подарки весной следующего года.

Партнер проекта "Губернаторский дневник".

Партнер проекта "Губернаторский дневник".

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