2018-11-29T18:49:08+03:00
Общество

Начал работу первый международный Псковский медиафорум

В Псков съехались журналисты и руководители СМИ из 7 государств и 24 регионов России [дополняется]
Кирилл ВАХРУШЕВВиталий Суриков
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Псковский медиафорум продлится два дня, в которые вошли десятки выступлений российских и зарубежных журналистов.Псковский медиафорум продлится два дня, в которые вошли десятки выступлений российских и зарубежных журналистов.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Пскове 29 ноября начал работу первый международный Псковский медиафорум. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», на площадке собрались около 350 участников из 7 государств и 24 регионов России.

На протяжении двух дней в рамках форума планируется обсудить перспективы существования печатных СМИ, возможность организации крупных медиахолдингов для объединения творческих проектов и медийных ресурсов, взаимодействие с бизнесом и десятки других вопросов, в том числе, судьбу СМИ Псковской области.

Гостей форума ждет насыщенная программа. Они не только смогут поучаствовать в заседаниях секций, но и познакомиться с красотами Псковской области: прогуляться по историческому центру Пскова, отправиться в Изборск и Печоры.

Участие в международном медиафоруме примет и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В конце второго дня форума он проведет встречу с главными редакторами региональных изданий.

КАК ВЫЖИТЬ ПЕЧАТНЫМ СМИ

В рамках секции «Как выжить печатным СМИ» модераторами выступили директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин и заместитель главного редактора газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Марина Гончаренко. Речь шла о взаимодействии с Почтой России и организацией подписки на печатные издания, поиске новых потребителей продукта, о продвижении печатных версий СМИ. Зашел разговор и о переходе газет на площадки социальных сетей.

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И БИЗНЕС

Еще одна площадка - «Медиакоммуникации и бизнес». Модерацию здесь осуществляли исполнительный директор Медиахолдинга Псковской области Ирина Назарова и заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностю СПбГЭУ Алексей Кривоносенко.

В первую очередь, здесь прозвучал тезис о том, что у СМИ в любом их проявлении есть будущее. И это, как говорится, первая хорошая новость. Во-вторых, возможностей для СМИ в настоящее время становится все больше в условиях развития технических средств донесения информации до аудитории. В-третьих, представители СМИ готовы обмениваться опытом, готовы рассказывать о своем успехе и помогать коллегам для того, чтобы совместными усилиями развивать редакции.

Сразу три секции на международном медиафоруме проходят параллельно. Фото: Ирина ПОТАПОВА

Сразу три секции на международном медиафоруме проходят параллельно.Фото: Ирина ПОТАПОВА

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕДИАХОЛДИНГ

Создание и работа эффективных медиахолдингов: «Все форматы СМИ под одной крышей» - такое название получила третья секция. Здесь тон общения задают директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков и ведущая телеканала «Волга» Оксана Васильева.

Пожалуй, это самая многочисленная по количеству участников площадка. Обсуждают здесь десятки тем: от практики судебных разбирательств и привлечения рекламодателей до создания новых холдингов.

СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА

В продолжение первого дня работы медиафорума участники собрались на дискуссионной площадке Ассоциации «Электронная электоральная политика». Темой обсуждения стали социальные сети - их организация, запреты и ограничения, возможности для получения и распространения информации.

В числе спикеров - первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, глава PR-агентства «Красная площадь» Константин Долгов, автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

КСТАТИ

Редактор «Комсомольской правды - Псков» Ирина Потапова проведет церемонию награждения представителей СМИ в рамках Псковского международного медиафорума.

КОНКРЕТНО

Арслан Байрамов рассказал, за какими журналистами он видит будещее. Главный редактор «Скобарии» Елена Кулешова обвинила псковские СМИ в консерватизме.

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