2018-12-02T16:38:36+03:00
Общество

«Обшарпанные дома, останки кремля и несколько церквей»: Заезжий блогер не нашел в Пскове проституток и обиделся

А скобари рассердились на критичный пост и подарили автору открытку с его цитатой
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кто-то прибывает в Псков ради памятников и храмов, а кто-то ищет здесь небоскребы из стекла и бетона.Кто-то прибывает в Псков ради памятников и храмов, а кто-то ищет здесь небоскребы из стекла и бетона.Фото: Ирина ПОТАПОВА
Изменить размер текста:

«Блогер. Публицист. Предприниматель. Общественный деятель». Именно так презентует себя в социальных сетях Дмитрий Евсюткин, ставший антигероем для сотен жителей Пскова после его визита на первый Псковский международный медиафорум. Гостей встретили приветливо, на ночлег устроили, стол накрыли, экскурсии организовали, а он покинул город и на своей страничке разместил разгромный пост «Про Псков и перспективы благосостояния страны». И вроде бы в нем все по делу: и про демографию, и про интеллигентность народа, и про вымирание глубинки. Но псковичам не понравилось.

ПОСЫЛ ПЕРВЫЙ – ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕТ

«Бог дважды спускался на землю. Первый раз, когда уделал черепаху, второй раз, когда уделал Псков», - высокопарно начинает Дмитрий Евсюткин свое послание миру.

И далее: «Настороженно к этому древнейшему городу северной Руси относятся и Макдональдс, и Лента, и Старбакс, а Яндекс-такси его просто игнорирует. Непонятно как здесь вообще работает интернет. Здесь нет аэропорта. И ходят две электрички из Питера – утром и вечером. У автобусов, идущих из Пскова в другие города, тут произвольно меняют расписание.

– Простите, но у вас же написано, что отправление в 21. 00?

– Да, написано. Но этот рейс отменили, народа нет».

В комментариях к посту первыми ответили не только псковичи, но и те, кто бывает в этом городе часто – есть здесь все, чего не увидел автор. Просто, видимо, не добрался. А про автобусы – это зря. Потому как бронировал Дмитрий маршрутки, а они действительно так и ходят – нет пассажиров, рейс отменяют. Все давно к этому привыкли.

«Обшарпанные дома, останки кремля и несколько церквей. Гид заученно бубнит себе под справочный материал из Википедии. Туристы откровенно зевают. Холодно. Надо бежать в магазин. К удивлению, в центре я не увидел ни супермаркетов, ни торговых центров. Тишь да гладь. В округе на полтора километра от самой дорогой гостиницы Пскова ни одного продуктового магазина. Увидел надпись «кафе», а в окне стойку со спиртным», - пишет блогер.

Оказалось, проживал он в отеле «Покровском». Отличное, надо сказать место. Рядом масса интересных туристических маршрутов, кафе и ресторанов. Просто, решили псковичи, гость не умеет гуглить и пользоваться приложениями, которые бы ему проложили тропинку.

«Взбудоражили, так взбудоражили, - ответила на этот пост Наталья Зайцева. - Минусы, конечно, есть, куда без них. Но далеко не все так безнадежно и тоскливо. Есть прекрасные экскурсоводы, которые рассказывают про город от души и эмоционально, а не зачитывая википедию. Такси много, и Яндекс, в том числе. Правда, Яндекс пока не зарекомендовал себя в городе, спрос небольшой. Аэропорт есть! Есть и регулярные рейсы в Москву. Лента, Макдональдс есть. И если бы Лента настороженно относилась к перспективам Пскова - не открывала бы второй гипермаркет. Как вы говорите «страшные бабы» встретились вам на медиафоруме - так это, видимо, приезжие, ваши коллеги. Останки Кремля....ну это прям диверсия против всего комплекса Троицкого собора. Резюмирую :прогиб в сторону губернатора зачётный, а город вы не узнали и видимо не потрудились узнать, раз сложилось такое поверхностное мнение».

ПОСЫЛ ВТОРОЙ – О ЖЕНЩИНАХ

«Гугл по запросу «проститутки Пскова» пишет «по вашему запросу ничего не найдено». Хорошо, давайте тогда попробуем «телочки Псков» выдает «Купить крупный рогатый скот живой племенной, коров быков буйволов на разведение откорм и убой, оптом и в розницу– объявления о продаже, цены». Я потом, когда на форуме увидел псковских баб, понял почему тут такая фигня. Они же страшные как моя жизнь! Это не Псков, а остров невезения какой-то», - написал Дмитрий и на несколько дней приковал внимание к своей странице. В ответ на его пассаж писали и коренные псковички, и те, кто приехал в этот город пару лет назад.

«Проститутки все в Москве, езжайте туда», - посоветовали мужчине.

«Псков - прекрасен. И экскурсоводы есть суперские, вам просто не повезло с таксистом, с экскурсоводом и с проститутками», - пояснили ему.

«Поделился впечатлением! Кроме проституток и спиртного ничего не интересовало?», - спрашивали Дмитрия.

А он в ответ стал хамить в стиле «вы себя в зеркале видели», «оставьте свои советы при себе» и «лишний раз убедился в справедливости своих слов».

К обсуждению поста присоединились многие. Одни жалели автора, другие ругали на чем свет стоит, одни защищали псковских женщин, другие соглашались в оценках. А вишенкой на торте стала открытка в подарок автору. На ней заголовки с лент новостей медиафорума и фотография Дмитрия Евсюткина на одной из площадок – уснул блогер во время обсуждения будущего печатных СМИ.

Открытку сделали пользователи соцсетей для блогера Дмитрия Евсюткина на память о его визите в Псков.

Открытку сделали пользователи соцсетей для блогера Дмитрия Евсюткина на память о его визите в Псков.

Сейчас Дмитрий пишет, что это была ирония, шутка.

Отыскать пост блогера можно по ссылке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Пскове задержали подозреваемого в краже бутылки виски
Шесть иностранцев привлечены к ответственности за незаконное пересечение госграницы
На строительство Северного обхода в Пскове выделено еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета
В Порховском районе девять воспитанниц детского дома-интерната переехали в собственное жилье
Из желания устроиться на работу великолучанин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей
Псковичка зарезала арендодателя из-за футбольных разногласий
В Псковской области за сутки сгорели две машины
В Псковском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина
Инвалид из Пскова получил протез бедра стоимостью в 1,5 миллиона рублей
В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство