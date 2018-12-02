«Обшарпанные дома, останки кремля и несколько церквей»: Заезжий блогер не нашел в Пскове проституток и обиделся

«Блогер. Публицист. Предприниматель. Общественный деятель». Именно так презентует себя в социальных сетях Дмитрий Евсюткин, ставший антигероем для сотен жителей Пскова после его визита на первый Псковский международный медиафорум. Гостей встретили приветливо, на ночлег устроили, стол накрыли, экскурсии организовали, а он покинул город и на своей страничке разместил разгромный пост «Про Псков и перспективы благосостояния страны». И вроде бы в нем все по делу: и про демографию, и про интеллигентность народа, и про вымирание глубинки. Но псковичам не понравилось.

ПОСЫЛ ПЕРВЫЙ – ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕТ

«Бог дважды спускался на землю. Первый раз, когда уделал черепаху, второй раз, когда уделал Псков», - высокопарно начинает Дмитрий Евсюткин свое послание миру.

И далее: «Настороженно к этому древнейшему городу северной Руси относятся и Макдональдс, и Лента, и Старбакс, а Яндекс-такси его просто игнорирует. Непонятно как здесь вообще работает интернет. Здесь нет аэропорта. И ходят две электрички из Питера – утром и вечером. У автобусов, идущих из Пскова в другие города, тут произвольно меняют расписание.

– Простите, но у вас же написано, что отправление в 21. 00?

– Да, написано. Но этот рейс отменили, народа нет».

В комментариях к посту первыми ответили не только псковичи, но и те, кто бывает в этом городе часто – есть здесь все, чего не увидел автор. Просто, видимо, не добрался. А про автобусы – это зря. Потому как бронировал Дмитрий маршрутки, а они действительно так и ходят – нет пассажиров, рейс отменяют. Все давно к этому привыкли.

«Обшарпанные дома, останки кремля и несколько церквей. Гид заученно бубнит себе под справочный материал из Википедии. Туристы откровенно зевают. Холодно. Надо бежать в магазин. К удивлению, в центре я не увидел ни супермаркетов, ни торговых центров. Тишь да гладь. В округе на полтора километра от самой дорогой гостиницы Пскова ни одного продуктового магазина. Увидел надпись «кафе», а в окне стойку со спиртным», - пишет блогер.

Оказалось, проживал он в отеле «Покровском». Отличное, надо сказать место. Рядом масса интересных туристических маршрутов, кафе и ресторанов. Просто, решили псковичи, гость не умеет гуглить и пользоваться приложениями, которые бы ему проложили тропинку.

«Взбудоражили, так взбудоражили, - ответила на этот пост Наталья Зайцева. - Минусы, конечно, есть, куда без них. Но далеко не все так безнадежно и тоскливо. Есть прекрасные экскурсоводы, которые рассказывают про город от души и эмоционально, а не зачитывая википедию. Такси много, и Яндекс, в том числе. Правда, Яндекс пока не зарекомендовал себя в городе, спрос небольшой. Аэропорт есть! Есть и регулярные рейсы в Москву. Лента, Макдональдс есть. И если бы Лента настороженно относилась к перспективам Пскова - не открывала бы второй гипермаркет. Как вы говорите «страшные бабы» встретились вам на медиафоруме - так это, видимо, приезжие, ваши коллеги. Останки Кремля....ну это прям диверсия против всего комплекса Троицкого собора. Резюмирую :прогиб в сторону губернатора зачётный, а город вы не узнали и видимо не потрудились узнать, раз сложилось такое поверхностное мнение».

ПОСЫЛ ВТОРОЙ – О ЖЕНЩИНАХ

«Гугл по запросу «проститутки Пскова» пишет «по вашему запросу ничего не найдено». Хорошо, давайте тогда попробуем «телочки Псков» выдает «Купить крупный рогатый скот живой племенной, коров быков буйволов на разведение откорм и убой, оптом и в розницу– объявления о продаже, цены». Я потом, когда на форуме увидел псковских баб, понял почему тут такая фигня. Они же страшные как моя жизнь! Это не Псков, а остров невезения какой-то», - написал Дмитрий и на несколько дней приковал внимание к своей странице. В ответ на его пассаж писали и коренные псковички, и те, кто приехал в этот город пару лет назад.

«Проститутки все в Москве, езжайте туда», - посоветовали мужчине.

«Псков - прекрасен. И экскурсоводы есть суперские, вам просто не повезло с таксистом, с экскурсоводом и с проститутками», - пояснили ему.

«Поделился впечатлением! Кроме проституток и спиртного ничего не интересовало?», - спрашивали Дмитрия.

А он в ответ стал хамить в стиле «вы себя в зеркале видели», «оставьте свои советы при себе» и «лишний раз убедился в справедливости своих слов».

К обсуждению поста присоединились многие. Одни жалели автора, другие ругали на чем свет стоит, одни защищали псковских женщин, другие соглашались в оценках. А вишенкой на торте стала открытка в подарок автору. На ней заголовки с лент новостей медиафорума и фотография Дмитрия Евсюткина на одной из площадок – уснул блогер во время обсуждения будущего печатных СМИ.

Открытку сделали пользователи соцсетей для блогера Дмитрия Евсюткина на память о его визите в Псков.

Сейчас Дмитрий пишет, что это была ирония, шутка.

Отыскать пост блогера можно по ссылке.