Награждены победители псковского фотоконкурса «Модный чемпион»

Голосование в конкурсе за самый модный наряд длилось почти две недели. За это время было все: и волнение родственников, и жаркие споры участников, и счастливые улыбки детей. Пришло время наградить маленьких стиляг за их утонченный вкус.

УЧАСТНИКИ

Осенью 2018 года участниками конкурса стали двадцать малышей. Все детки были в красивых костюмах. Было заметно, что родители тщательно подготовились к предстоящему конкурсу. По словам участников, им не один день пришлось поломать голову над нарядами для своих малышей и даже обратиться за помощью к бабушкам.

Но дело не только в красоте нарядов, но и в креативном подходе к их созданию. Костюмы зайчиков и лисичек уже вышли из моды. Поэтому в конкурсе участвовали Бэтмены и Микки-Маусы, принцы и принцессы, десантники и пираты, маленькая пионерка и даже Марио.

Еще один победитель - Владимир Загорский.Фото: Анастасия Бевза

Отдельное спасибо родителям наших конкурсантов. Ведь именно они так долго и усердно работали над нарядами для своих чад. Благодаря их стараниям и состоялся детский фотоконкурс «Модный чемпион».

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ …

Одним из победителей конкурса стал полуторогодовалый Владимир Загорский. Очаровательный малыш покорил публику своим нарядом. Кареглазый красавец был в костюме пирата. Это самый милый разбойник из всех существующих, даже поклонницы капитана Джека Воробья голосовали за Вову.

Маленькая пионерка Полина Александрова также стала победительницей «Модного чемпиона». Голубоглазая блондиночка в шейной косыночке и в красной пилотке завоевала сердца читателей «Комсомольской правды - Псков». Такой наряд волей неволей навеивает ностальгию по былым временам пионерии.

К числу победителей присоединился Мирон Копытов. Малышу исполнился годик в день «Маленького чемпиона». Поэтому именинник был в классике - белый верх, черный низ. И вправду говорят, классика никогда не выйдет из моды. По словам мамы Мирона, у них был с собой костюмчик для фотосета, но маленький стиляга утомился на празднике и его не стали переодевать.

Для малышей это был первый конкурс в их жизни, в котором детки одержали свою первую значимую победу.

… А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ

Родители модных чемпионов заслуживают отдельного внимания. Им за две недели голосования пришлось немало понервничать. Ведь каждая мама желает для своего ребенка победы.

Победил в проекте и Мирон Копытов.Фото: Анастасия Бевза

Анна Сергеева, мама пирата-Вовы, сказала, что для нее голосование стало сложным испытанием. Однако девушка не волновалась, она была уверена в победе своего сына.

- Голосование проходило сложно. У нас было много бессонных ночей. Зато голосовали все: друзья, друзья друзей, сослуживцы, знакомые, бабушки и даже родственники из Эстонии, - поделилась Анна.

Папа Вовы Егор Загорский тоже присутствовал на награждении сына. Это же важный момент в жизни любого отца, такое нельзя пропускать.

- Мы в течение всего голосования соревновались с девочкой-пионеркой. То она нас догонит, то мы чуть-чуть оторвемся, то она нас опережает, то мы ее, - отметил папа Вовы. - Все время минимальный отрыв по голосам. Просыпался здоровый дух соперничества.

Екатерина Копытова, мама Мирона, сообщила, что для их семьи «Модный чемпион» также давался с большим трудом. Буквально каждую свободную минуту Екатерина уделяла голосованию.

- Устали очень. Мы все свободное время отдавали конкурсу. В какой-то момент я думала, что все, больше не могу, у меня опускались руки, - поделилась мама Мирона. - На самом деле мы не ожидали, что Мирон станет победителем. Ведь мы так и не успели переодеться в праздничный костюм.

Мама маленькой пионерки Алена Александрова поделилась с «Комсомолкой» как они готовились к конкурсу.

- О конкурсе мы узнали за неделю. И все эту неделю мы работали над костюмом. Даже бабушку привлекли к этому делу, она нам пилотку прострочила на машинке. А бантики я сделала в последнюю ночь из остатков вуалевой шторы, - рассказала Алена.

КОНКРЕТНО

Победители фотоконкурса «Модный чемпион» получили дипломы от издательства «Комсомольская правда - Псков». А также малышам вручили сертификаты от досугового центра «Понарошкино» и развивающие детские конструкторы. И самое вкусное - каждый маленький финалист получил по коробке пюре «ФрутоНяня».