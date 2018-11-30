2018-11-30T14:14:52+03:00
Общество

Псковский губернатор дал прогноз, какими будут СМИ будущего

Михаил Ведерников выступил на площадке Псковского международного медиафорума
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что СМИ должны идти в ногу со временем.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что СМИ должны идти в ногу со временем.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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30 ноября, во второй день работы Псковского международного медиафорума, эксперты обсуждают будущее журналистики и барьеры на пути развития медиа. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», одним из спикеров выступил глава Псковской области Михаил Ведерников, которому и принадлежит инициатива проведения форума.

- Идея проведения такого форума пришла в первые месяцы после назначения на пост губернатора,- рассказал он. - Это полезный формат для журналистского сообщества - есть возможность обсудить проблемы, новации и скорректировать свою работу.

По его словам, «журналистика – это серьезное оружие», и очень важно «сохранять честность и открытость во взаимоотношениях со средствами массовой информации». Михаил Ведерников отметил, что выстраивает в регионе именно такие отношения.

- Мы в абсолютно открытом режиме общаемся, журналистам ничего не навязываем, - сказал он.

Глава региона дал также прогноз:

- СМИ будущего должно быть гибким. Но в то же время оставаться собой и трепетно относиться к своей редакционной политике, - сказал он и привел в качестве примера социальные медиа, которые утратили интерес пользователей из-за нежелания перестраиваться и меняться в современных условиях – «Живой журнал» «Твиттер». – Сейчас интерес к ним упал.

КСТАТИ

Как прошел первый день медиафорума можно посмотреть в фоторепортаже.

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