Жители небольшой псковской деревни мечтают о новом клубе

Есть на карте Псковской области небольшая деревенька – Дубровы. Это в Новоржевском районе. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», живут здесь работники сельхозпредприятия «Заря, одного из трех сохранившихся в районе. Есть в деревне школа (филиал Новоржевской – Ред.), библиотека, два магазина, фельдшерско-акушерский пункт.

- Была почта – закрыли, была своя сельская волость – объединили, - говорят местные жители.

Был когда-то и сельский клуб.

- В советское время, до перестройки, у нас работал клуб, был свой ансамбль, ребята ездили с концертами, - вспоминает Нина Пуляхина. - Музыкальные инструменты в то время купили от профсоюзной организации колхоза. В праздники собирались, смотрели концерт, веселились, общались.

Потом даже решено было построить новый клуб, подготовили документацию, завезли блоки для фундамента. Но грянула перестройка и от этих планов отказались. Закрыли и старый клуб – здание не отвечает требованиям безопасности.

- В этом году специалисты сельского поселения и работник библиотеки организовали праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, в помещении библиотеки. Пока готовились к празднику прибежали школьники за книгой, неудобно да и места мало. В этот вечер мы, пенсионеры, пришли к единому мнению - нужно обратиться с просьбой к власти, чтобы у нас был свой клуб, - отметила женщина.

Местные жители уже написали обращение к партии «Единая Россия», поскольку у нее есть проект «Культура малой Родины». Мечтают жители деревни опасть в эту программу.

- Мы хотели бы встречаться чаще чем один раз в году, могли бы организовать, например, клуб по интересам или встречи друзей, кружки с привлечением молодежи, обучаться компьютерной грамотности. Жители деревни ходили бы на концерты, как это бывает в других сельских клубах нашего района, которые не закрыли, - продолжила Нина Пуляхина. - А главное - молодежи будет чем заняться.

Просят жители деревни включить их в программу уже в 2019 году и построить им новое здание клуба с залом на 100 мест, детской комнатой, холлом, туалетом.

А чтобы мечты сбывались, решили обратиться и к главе региона Михаилу Ведерникову. Ему они тоже написали. Поживем и посмотрим, откликнутся ли власти.