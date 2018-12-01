В Псковской области завершен конкурс пейзажных фотографий «Россия начинается здесь»

В Псковской области завершен второй конкурс пейзажной фотографии «Россия начинается здесь», организатором которого выступает «Комсомольская правда – Псков». Читатели по итогам голосования на сайте издания определили лучшие фотоработы. 25 из них войдут в состав экспозиции с названием «Россия начинается здесь», она будет представлена в Пскове до конца 2018 года.

Еще 25 работ для выставки отберут члены экспертного жюри. В его состав вошли фотографы Михаил Глущенко, Сергей Герасимов, Екатерина Кочкина, искусствовед Ольга Кошелькова и главный редактор «КП-Псков» Ирина Потапова. В результате на выставке будут представлены 50 фотографий.

Фото: Роман Дмитриев.

Двум из авторов снимков будут вручены дипломы победителей: одному – по итогам читательского голосования, другому – по итогам судейской оценки.

Все авторы фотографий, включенных в состав экспозиции, получат дипломы участника выставки.

Полный список имен фотографов, чьи работы будут представлены на выставке, разместят после оценки судей. В случае, если выбор экспертов совпадет с мнением читателей, будут выбираться дополнительные снимки из числа лидеров голосования.

Фото: Федор Голубенко.

КОНКРЕТНО

Конкурс стартовал 12 октября 2018 года. Участвовать в нем могли все желающие. Для этого следовало прислать от 1 до 5 снимков, сделанных на территории Псковской области.

КСТАТИ

В 2017 году прошел первый конкурс пейзажной фотографии «Россия начинается здесь» (подробности).

Фото: Юрий Яковлев.

СКАЗАНО

Главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова:

- Лучшие работы первого конкурса «Россия начинается здесь» увидели тысячи псковичей и гостей города. Они были представлены в 2017 и 2018 годах на нескольких площадках: во Власьевской башне Псковского кремля, в Псковском академическом театре драмы, в СПК «Простория». И каждый раз фотографии получали самые восторженные отклики. При этом, если вы обратите внимание, в состав экспозиции вошли работы не только профессиональных фотографов, но и любителей, людей, которые просто не смогли пройти мимо, остановились и захотели поделиться увиденным с другими. Благодаря этим работам зрители влюблялись в красивейшие псковские пейзажи. Мы надеемся, что и новая выставка будет не менее яркой и красочной.