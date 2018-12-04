Живущему на железнодорожной станции в Псковской области пенсионеру власти купят квартиру

Михаил Иванович Лобанов редко встает с постели, если так можно назвать старую кровать с матрасом – ровесником младшей дочери. Жалуется – ноги не ходят.

Живет он в помещениях железнодорожной станции «Выдумка», это в Новосокольническом районе Псковской области. В этих двух комнатах, ставших ему квартирой, когда-то размещалась почта. Со старых времен осталась кое-какая мебель, огромные окна и двери, да печка, которая не позволяла замерзнуть работавшим здесь женщинам. Сегодня на этой печке Лобанов с дочерью готовят еду и греют чайник.

На прошлой неделе видео об этой семье и условиях их жизни попала в Интернет. Блогеры с канала «ТОК» навестили старика, пообщались с двумя его дочерьми.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ГОСТИ

И получилась картина какой-то платоновской безысходности. Доживает свой век человек, всеми забытый и заброшенный. Младшая дочь с синдромом Дауна ухаживает за отцом. Носит воду из колодца, после визита старших дочерей разбирает пакеты с продуктами.

Когда-то, больше 30 лет назад, у семьи сгорел дом. Как временное жилье им предоставили помещения станции. Но временное стало постоянным. А так хочется, чтобы теплыми были батареи в доме, чтобы туалет теплый, а не на улице, чтобы не приходилось спать под толстым одеялом в шерстяных носках. Возраст ведь не тот.

Больного отца периодически навещают дочери. Фото: стоп-кадр из видео канала «Ток».

Заглянувшие на огонек блогеры рассказывают именно о таких стариках, живущих в чудовищных условиях, оставленных без внимания. Михаил Лобанов стал одним из многих.

Во время съемок пришла старшая дочь Нина. Поставив телефон на громкую связь, она стала звонить «заместителю губернатора по социальным вопросам». По голосу понятно, что это начальник управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

- Вы говорили, что будете помогать… - обращается к нему Нина.

Из рассказов самого пенсионера и членов его семьи становится понятно, что мечтают они о новой квартире, но могли бы довольствоваться и малым – ремонтом в помещениях, печка, например, давно на ладан дышит.

ЧТО РЕШИЛ ГУБЕРНАТОР

Оказывается, материал видел глава региона Михаил Ведерников.

- Спасибо всем, кто проявил внимание к ситуации с дедушкой Михаилом Лобановым, живущим на станции Выдумка Новосокольнического района, - написал он в своем инстаграме. - Сообщаю, что во всех перипетиях этой непростой жизненной истории мы разобрались и ставим точку.

Он подтвердил, что 80-х годах Михаилу Ивановичу после пожара администрация района и РЖД предоставили служебное жилье – жена его тогда работала начальником железнодорожной станции. А вот свой дом мужчина почему-то так и не достроил. Жили они тогда с тремя дочерьми в двух флигелях.

- Сейчас Михаил Лобанов с младшей дочерью, у которой синдром Дауна, занимает две комнаты, где нет воды, канализации и централизованного отопления. Для пожилого человека с серьезными проблемами со здоровьем – то еще испытание, - отметил губернатор. - Две старшие дочери живут неподалеку в собственных благоустроенных домах… Но сейчас не об этом.

Стало известно, что по поручению главы региона его первый заместитель Вера Емельянова и тот самый Армен Мнацаканян навестили старика. Чтобы разрешить проблему Михаил Ведерников обсудил все возможные варианты с руководителем РЖД Олегом Белозеровым и главой района Виталием Соловьевым.

Из-за состояния здоровья Михаилу Лобанову трудно ходить, не то чтобы вести хозяйство. Фото: стоп-кадр из видео канала «Ток».

- Михаил Иванович стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но предоставить ему жилье вне очереди мы не можем, - рассказал глава региона. - Это было бы несправедливо по отношению к другим заявителям.

Но найдено другое решение.

- Решили оказать пенсионеру материальную помощь. Для него с дочкой будет приобретена квартира со всеми удобствами, - написал Ведерников и добавил, - до полного решения ситуации взял вопрос на личный контроль.

Поживем – увидим.