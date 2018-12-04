В Пскове автобус едва не сбил на пешеходном переходе женщину с коляской

В Пскове под колеса автобуса едва не попали две женщины с малышом, находившимся в коляске. Произошло все 3 декабря на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева. И через считанные минуты видео с регистратора попало в соцсети.

На кадрах хорошо видно, как две дамы выходят на нерегулируемый пешеходный переход. Идут вначале шагом, а потом вдруг начинают разбегаться. И как раз перед самым автобусом.

Только по счастливой случайности никто не пострадал. Одна из дам увела коляску из-под удара транспорта. А вот вторая в этот момент не удержалась на ногах на скользкой дороге и упала. Уже через пару секунд с помощью своей подруги она поднялась на ноги. Водитель к ним не вышел. Женщины добрались до края проезжей части, а автобус двинулся дальше.

СЛЕПОЙ ВОДИЛА

В соцсетях тут же разгорелся сыр-бор. Так часто бывает – сам не видел, но свои пять копеек вставлю.

«Слепой водила, как ещё людей возит, начал тормозить когда уже под колёсами люди», - пишет пользователь с именем Даниил.

«Спору нет, он не прав , но и начинать бежать под колёса глупо», - отвечает ему Николай.

«Так то пешеходный переход, прекрасно освещен, встречка пропускает. Куда смотрит водятел микроавтобуса», - удивляется Марина.

«Скорее всего, действительно отвлекся. В этих автобусах ведь нет кондукторов. Водители сами сдачу должны отсчитывать. Но это не оправдание», - пишет Елена.

«Те, кто рулит, тот знает, что даже при офигительно освещенном переходе, от слепящих встречных фар вообще бывает ничего не видно. А данные дамочки, с коляской, не остановились посередине, как положено по правилам, а ломанулись, как ошалелые», - продолжает еще одна Елена.

Кстати, девчонки в комментариях оказались самыми эмоциональными и щедрыми на оценки.

«Комменты огонь, уже на пешике люди виноваты. Он даже не притормаживал, пока не понял, что человека цепанет. Я даже днём скидываю скорость перед наиболее оживленными переходами, вечером вообще не хрена не видать. Все водители знают, что не видно толком ничего, чего нестись. Бессмертные какие то, ей богу», - пишет Натали.

«Оба хороши. Один слепошарый, вторая беспечная. Ну убедись ты сначала что машина остановилась, потом иди. Неужели это правило так тяжело запомнить? А вдруг у машины тормоза откажут, вдруг водителю плохо станет и сердце выключится прямо в пути», - продолжает Светлана.

«У меня нет слов...И находятся люди, которые этого мудака оправдывают? Как женщины должны ещё убедиться, что этот слепошарый ездун их видит и знает ПДД? Их пропускали другие автомобили, он что, и этого не видел? Или теперь пешеходы должны переходить дорогу в два приема, до разделительной, постоять, чтобы вторая полоса пропустила и бегом? Я в шоке от некоторых комментирующих», - парирует Елена.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ АВТОПАРКА

Утром следующего дня пресс-служба транспортного предприятия, которому и принадлежит попавший в кадр автобус, разослала в СМИ официальный комментарий.

- ГППО «Псковпассажиравтотранс» считает необходимым сообщить следующее: 03.12.2018 водитель Гузь С.А., работающий на автобусе «ГАЗель СитиЛайн» по маршруту №30, двигался по Рижскому проспекту от ул. Народной в сторону площади Ленина. Движение осуществлялось в тёмное время суток в сложных дорожных условиях. По данным системы ГЛОНАСС, скорость движения автобуса напротив дома №20 по Рижскому проспекту составляла 21 км в час, - сообщили в компании.

По словам представителя пресс-службы, мужчина за рулем не сразу рассмотрел в свете встречных фар двух пешеходов с коляской.

- Дойдя до середины проезжей части, женщины решили ускорить движение. Водитель применил экстренное торможение. Наезда удалось избежать, - прокомментировал представитель компании.

По его словам, одна из женщин поскользнулась и упала рядом с автобусом, но никакого столкновения не было, каких-либо травм псковичка не получила.

- Женщина обратилась к водителю с просьбой внимательнее следить за дорогой. Водитель извинился перед ней, - уточнили в транспортной компании. - По факту данного инцидента проводится служебное расследование. С водительским составом будет проведен дополнительный инструктаж по безопасности движения и линейной дисциплине. Предприятие приносит извинения пешеходам.