2018-12-04T16:10:32+03:00
Общество

«Комсомолка» сравнила цены на проезд в общественном транспорте в Пскове и других городах России

Завидовать есть кому, но и до верхнего предела нам еще далеко
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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В ближайших от Псковской области регионах ездить в общественном транспорте не дешевле.В ближайших от Псковской области регионах ездить в общественном транспорте не дешевле.Фото: Владимир Кольцов
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Стоимость проезда в псковских автобусах увеличивается. Пока что поездка обходится в 25 рублей, а в будущем автобусный парк планирует поднять цену до 27 рублей. А еще и за проездной теперь надо будет заплатить на порядок больше.

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» выяснил, сколько тратят пассажиры автобусов и маршруток в разных городах России, проигрывают ли им псковичи.

ДЕШЕВЛЕ

Больше всего завидовать стоит жителям Курска. Кататься там на транспорте можно часто. Хочешь прокатиться на маршрутке - 18 или 19 рублей в зависимости от направления. Поездка на трамвае и троллейбусе обойдется в 17 рублей. Редко, но на остановках можно увидеть муниципальные автобусы. Стоимость проезда в них - 15 рублей. Правда, автопарк давно не обновлялся - пассажиры забираются в старые желтые «Икарусы».

В Кемерово проезд на общественном транспорте обойдется в 20 рублей. Его подняли первого декабря, до этого на автобусе проехать стоило 16 рублей, на маршрутке - 18 рублей.

В Красноярске стоимость проезда на автобусах - 22 рубля. Местные власти пока не собираются увеличивать плату.

Чтобы прокатиться на муниципальном транспорте в Смоленске, стоит взять с собой 18 рублей, а вот маршрутка обойдется дороже на пять рублей. Примерно такая же ситуация в Новосибирске. Если на маршрутке проезд обойдется примерно в 25-30 рублей, то на троллейбусе - 22 рубля. Метро и автобус - на рубль дешевле.

СТОЛЬКО ЖЕ

Двадцать пять рублей пока что платят за проезд и жители Самары. Только чиновники эту цифру хотят поднять до 28 рублей. Обосновывают они это тем, что давно уже не поднимали расценки, аж с 2012 года, а с того времени уже много чего поменялось, особенно затраты на топливо.

В Тюмени, если у вас с собой наличные, то кондуктору надо будет отдать 25 рублей, а вот банковской картой заплатить обойдется дешевле на рубль. Псковичам такой алгоритм оплаты тоже озвучивали, но пока не ввели. Чуть дороже проезд станет в первом месяце 2019 года - 26 рублей за проезд в одну сторону.

Стоимость проездного с начала 2019 года подскачет до 1700 рублей, но будет альтернатива - проездной рабочего дня за 1050. Фото: Владимир Кольцов

Стоимость проездного с начала 2019 года подскачет до 1700 рублей, но будет альтернатива - проездной рабочего дня за 1050.Фото: Владимир Кольцов

Если окажетесь на улицах Барнаула, то 25 рублей надо будет заплатить водителю маршрутки. Автобус обойдется чуть дешевле - 23 рубля. Трамваи и троллейбусы возят по щадящим ценам. Оплачиваешь 21 рубль, и в путь. Если есть в наличии транспортная карта, то проезд везде будет стоить одинаково - 21 рубль.

ДОРОЖЕ

Проезд на транспорте в столице России бьет по кошельку сильнее всего. Приходится от сердца отрывать 55 рублей. Причем это как в наземном, так и на подземном транспорте.

Северная столица обойдется любителям покататься на разном транспорте дешевле. Спустишься в метро - потратишь 45 рублей. Поймаешь социальный автобус, трамвай или троллейбус - приготовь 40 рублей. Если есть «Подорожник», то и поездки меньше бить по кошельку будут. С частниками же складывается по-разному, в зависимости от расстояния. Можно и 25 рублей заплатить, а можно и больше ста.

В Мурманске проезд на общественном транспорте стоит 28 руб­лей, но с января 2019 года придется платить на 4 рубля больше. На частных автобусах проезд уже стоит 30 рублей, муниципальный транспорт пока по цене приемлем.

Выводы, как говорится, делайте сами.

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