2018-12-04T17:23:58+03:00
Общество

Выбрано имя для воздушной гавани Пскова

В голосовании приняли участие почти 40 тысяч человек
Виталий Суриков
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Аэропорт Пскова теперь будет носить имя святой равноапостольной княгини Ольги.Аэропорт Пскова теперь будет носить имя святой равноапостольной княгини Ольги.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Проект «Великие имена России» официально завершился. Итоги его подведут уже завтра, 5 декабря, а пока что можно подвести предварительные итоги.

СДЕЛАЛИ ВЫБОР

В рамках проекта «Великие имена России» активнее других голосовали в Пензе и Минеральных Водах. В двух городах проголосовали 293 и 290 тысяч раз соответственно. Что интересно, обе воздушные гавани, согласно итогам голосования, назовут именем великого поэта Михаила Лермонтова. Поддержка у его кандидатуры была колоссальной - около 250 тысяч голосов в каждом из городов.

Меньше всего проголосовавших в Петропавловске-Камчатском - всего 26 825 человек. Аэропорт здесь будет носить имя великого первооткрывателя Витуса Беринга.

Что касается Пскова, то результат тоже весьма скромный - 39,5 тысячи проголосовавших. При этом посты для голосования располагались на крупных транспортных узлах и в торговых центрах. 45% респондентов поддержали кандидатуру святой равноапостольной княгини Ольги. Она обошла в голосовании князя Александра Невского и генерала Василия Маргелова.

ОЛЬГИН ГРАД

Если верить «Повести временных лет», то Ольга была родом из Пскова. С ее именем здесь уже связано множество различных мест и объектов. Так что аэропорт пополнит список, где уже есть центральный мост через реку Великую, памятный крест, часовня и гостиница.

Мост через Великую - переправа, спроектированная Ленгипротрансмостом. Сегодня он принимает значительный транспортный поток, соединяя центр города с Завеличьем. Гостиница возведена по типовому проекту, рассчитана на 159 мест. Главное преимущество - исторический центр Пскова в шаговой дос­тупности. Часовня на левом берегу Великой - одно из самых популярных мест Пскова, особенно среди молодоженов. Построили и открыли ее в 2000 году. Недалеко тот самый крест княгини Ольги.

В 2003 году, аккурат к юбилею славного города Пскова, в городе появились сразу два памятника, посвященных землячке. Один из них - у Рижской гостиницы. Эта Ольга выполнена Зурабом Церетели. Облачение у великой княгини военное, здесь она выступает в роли защитницы своей земли.

Другой памятник, работы Вячеслава Клыкова, стоит на Октябрьской площади. Ольга предстает здесь как первая православная христианка, а вместе с ней идет будущий креститель Руси - князь Владимир.

После 5 декабря станет известно, нанесут ли новые имена аэропортов на фасады зданий, будут ли они звучать в салоне прибывающих самолетов.

КСТАТИ

Авиарейсом Псков - Москва за два месяца в прямом и обратном направлениях воспользовались больше 4,3 тысячи пассажиров. Средняя загруженность одного рейса - 80 человек. Всего «Сухой Суперджет - 100» слетал туда и обратно 54 раза.

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