2018-12-05T11:29:12+03:00
Общество

Что может рассказать о человеке его подпись

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» узнал, кто такие почерковеды и какие преступления они раскрывают
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Майор полиции Наталья Черняева рассказала о тонкостях исследования почерков людей.Майор полиции Наталья Черняева рассказала о тонкостях исследования почерков людей.Фото: Анастасия Бевза
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Эксперт-криминалист - это настоящий Шерлок Холмс в ряду сотрудников правоохранительных органов. Такой специалист может воссоздать детальную картину преступления, установить преступника и его жертву, определить, с помощью какого оружия и при каких обстоятельствах совершалось злодеяние.

Обычно это выглядит так: эксперт-криминалист со своим чемоданчиком - без него он никуда - выезжает на место преступления. Там все тщательно осматривает. Для специалиста важна каждая деталь, начиная от следа обу­ви и предсмертной записки и заканчивая отпечатками пальцев и забытым окурком. Все найденные улики внимательно изучаются. Иногда для этого требуется несколько недель.

ПОЧЕРКИ НУЖНО ВИДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ

Криминалист в том числе должен уметь «читать» человека по его почерку. Казалось бы, как по записке можно раскрыть дело и найти преступника, ведь это прос­то набор букв. Но специалисту каждый индивидуальный почерк может многое рассказать о его авторе. Это как с отпечатками пальцев - у каждого человека свои особенности письма.

На этот любопытный вид экспертизы пролила свет главный эксперт ЭКЦ УМВД России по Псковской области, майор полиции Наталья Черняева.

- Это достаточно сложная деятельность - видение почерков нарабатывается годами. Их нужно просто видеть и чувствовать, а это не каждому дано, - рассказала Наталья Черняева. - Я изучала традиционные виды экспертиз и получила по ним допус­ки, всего их у меня семь. Но курс почерка нам преподавали достаточно долго. Для меня эта дисциплина была очень сложной и очень непонятной. Но сейчас я люб­лю работать с почерками. Это мой вид экспертизы.

Так выглядят рабоче записи специалиста по почеркам. Фото: Анастасия Бевза

Так выглядят рабоче записи специалиста по почеркам.Фото: Анастасия Бевза

У ВСПЫЛЬЧИВЫХ ЛЮДЕЙ ОСОБЫЙ ПОЧЕРК

Девушка окончила Волгоградскую академию МВД России. На службе в эксперт­но-криминалистическом центре она уже девять лет.

- Когда-то давным-давно моя дипломная работа была связана с определением по почерку видов темперамента людей. У меня была сложная задача - найти группу холериков, флегматиков, меланхоликов и сангвиников по их записям, - вспоминает собеседница.

Как объяснила Наталья, каждому типу темперамента присущи свои отличительные признаки. Но на практике не имеет значения - меланхолик ли преступник или сангвиник.

- Мы больше заточены на идентификацию. Мы не составляем психологический портрет - это не наша область. Мы устанавливаем личность человека, который написал рукопись, запись, цифры, оставил подписи и так далее, - пояснила майор полиции. - Есть документ, это может быть и кассовый ордер, может быть предсмертная записка, завещание, какой-то договор или акт - все что угодно. Все то, что подписывается рукой, приходит к нам на исследование. Я, например, могу сказать, Иванов Петр писал тот или иной текст или это был другой человек. А какой темперамент у Иванова Петра - не играет никакой роли.

ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА

- Да, как наука почерковедение подразумевает под собой, что мы в некоторых случаях можем установить пол, возраст, состояние писавшего. Даже какие-то условия, например, неровная подложка или недостаточное освещение.

Определять психотип человека - это к психологам, а у почерковедов другая задача. Но порой бывают дела, когда просто необходимо знать наверняка, с какими эмоциями писалось то или иное послание.

- Бывают, конечно, случаи, когда следователь спрашивает, имело ли место алкогольное опьянение или другое необычное функциональное состояние. Например, была предсмертная записка, которую написал солдат-срочник. Нас тогда следователь спрашивал, в каком эмоцио­нальном состоянии он ее написал и имеются ли необычные признаки. Потому что, если они обнаружатся, это может навести на мысль о том, что записку написал кто-то другой. А это уже уголовное дело.

ПОЧЕРК НИКОЛАЯ II

- В начале 2000-х годов в экспертно-криминалистический центр обратился настоятель храма Александра Невского Олег Тэор, - рассказала Наталья.

Протоиерей просил определить, принадлежит ли карманная книга «Ветхий Завет» императору Николаю II. Эксперт Александр Богданов подтвердил этот факт по рукописной записи, которая была сделана на одной из страниц книги.

- Александр сравнивал заметку «До конца книги», которая была на странице 220 в Ветхом Завете, с другими записями императора. И он нашел совпадающие признаки правописания. Наиболее очевидные совпадения были в буквах «к» и «а» - это чрезмерно вытянутые хвостики у букв, - поделилась коллега эксперта. - А также буква «ц» писалась определенным образом, а точнее, ее подстрочный хвостик.

Исследование длилось несколько месяцев, эксперты использовали в работе архивные материалы Государственного исторического архива Москвы и Пскова. Таким образом, эксперты-почерковеды пришли к выводу, что записи, выполненные на страницах книги «Ветхий Завет», оставлены именно императором Николаем II.

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