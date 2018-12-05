2018-12-05T21:19:46+03:00
Происшествия

Два пешехода пострадали в Пскове в темное время суток из-за отсутствия фликеров

Пострадавшим понадобилась специализированная медицинская помощь
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Чтобы избежать аварий сотрудники ГИБДД просят быть водителей внимательнее, а пассажиров стать заметнее на дороге.Чтобы избежать аварий сотрудники ГИБДД просят быть водителей внимательнее, а пассажиров стать заметнее на дороге.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Пскове учащаются случаи наездов на пешеходов в темное время суток. Сейчас поздно светает и рано темнеет, тормозной путь у автомобилей увеличивается из-за гололедицы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ГИБДД Пскова, только за утро 5 декабря в областной столице произошло два ДТП с участием пешеходов.

Первое происшествие случилось в 7:54 у дома 23 по улице Вокзальной. Автобус «ПАЗ» совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода на привокзальной площади. По предварительным данным женщина получила телесные повреждения, черепно-мозговые травмы и гематому затылочной области. Потерпевшую госпитализировали в областную больницу, после обследования ее отпустили домой.

По результатам медицинского освидетельствования 59-летний водитель пазика был трезв. По имеющейся информации автобус не принадлежит «Псковпассажиравтотранс», а относится к частному перевозчику.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло в половине девятого утра у дома 119 по улице Советской армии. По предварительным данным машина марки «БМВ» сбила 48-летнего военнослужащего, который переходил дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, регулируемый пешеходный переход был в зоне видимости, от места ДТП до него можно быстро дойти.

- Мужчина получил очень тяжелый травмы, - сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД города Юлия Федорова. - У потерпевшего открытые переломы голени, ушибы и гематомы левого плеча. Со слов медиков, у мужчины травматический шок второй степени.

Водитель БМВ также прошел медицинскую экспертизу. Результаты освидетельствования показали, что 32-летний молодой человек был за рулем трезвым.

КОНКРЕТНО

Подобные происшествия случаются практически каждый день. Поэтому в ведомстве настоятельно рекомендуют пешеходам носить светоотражающие элементы. И, разумеется, соблюдать правила дорожного движения. А водителям требуется быть предельно внимательными на дороге, а вблизи пешеходных переходов снижать скорость.

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