Управление образования Пскова проводит внутреннюю проверку в связи с госпитализацией ребенка в реанимацию из-за стрессов в школе

Десятилетний мальчик, ученик псковской школы №16, оказался в реанимации Детской областной больницы. В приемный покой его привезла мама - ребенок внезапно стал задыхаться. Незадолго до этого он резко похудел, сбросил около 10 килограммов. Это в его то возрасте.

В больнице врачи резюмировали: у ребенка сильнейший стресс и на этой почве развился сахарный диабет.

Марина, так зовут маму мальчика, настаивает: возможно, причина в нескладывающихся отношениях с учителем. Как бы Илья не старался, как бы не учился, не готовил домашние задания, ему всегда ставят двойки. И началось это после того, как родители отказались от репетиторских услуг педагога.

Сейчас ребенок находится в реанимации.

Корреспонденту «Комсомолки» завуч школы, о которой идет речь, сообщила, что о случившемся учителя узнали из публикации.

- Мы узнали информацию только из новостей сегодня, что я могу сказать. Состояние мальчика на данный момент мне неизвестно, что с ним и как он себя чувствует… Статью я до конца не прочитала, сейчас читаю, чтобы понять, что вы там написали со слов матери, - ответила представитель администрации школы.

Она добавила, что «ребенок госпитализирован не из школы, из дома, и я не могу говорить о состоянии ребенка, как он себя чувствовал, почему мама его отвезла в больницу».

- Мама школу не поставила в известность, что с ребенком, - уточнил собеседник. - Рабочий день не закончился, он еще в полном разгаре идет у нас. Поэтому учитель, наверное, будет выяснять, что с ребенком и почему его не было в школе, чуть позже, потому что Любовь Владимировна помимо того, что она ведет уроки в своем 3-м классе, ведет и продленку.

В школе подтвердили, что Илья учится в этом образовательном учреждении не так давно.

- Результаты у него в обучении не очень хорошие, были двойки у нас. Про здоровье мальчика я сказать ничего вам не могу. Потому что я не медсестра, а завуч школы, занимаюсь учебной работой. И мне нужно смотреть медкарту, что там и как там. Я тут читаю, что он потерял в массе тела… написано в статье. Я бы не сказала, что там какие-то жуткие изменения, что ребенок жутко похудел, прямо резко. 35 килограммов стал? Не знаю. Сегодня Любовь Владимировна будет матери звонить, узнавать, что и как.

В управлении образования Пскова «Комсомолке» сообщили, что в связи с произошедшим начата внутренняя проверка.

- Другие комментарии давать сейчас не можем, - уточнили в ведомстве, рекомендовав дождаться результатов проверки.

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