В Псковской области разбился автобус с туристами из Санкт-Петербурга

В Псковской области вечером 11 декабря в ДТП попал автобус марки «Мерседес Спринтер» с питерскими номерами. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, в салоне в тот момент находились 17 пассажиров, направлялись туристы в Пушкинские Горы.

Авария произошла вблизи деревни Коноплюшка. Водителю пришлось резко тормозить на трассе, однако на скорости тяжелый транспорт в условиях гололедицы занесло, автобус слетел в придорожную канаву и опрокинулся.

В пресс-службе администрации Псковской области рассказали, что в ДТП пострадали 9 человек.

Глава региона Михаил Ведерников взял расследование причин аварии под личный контроль.

В госкомитете по здравоохранению и фармации Псковской области уточнили, что трое из пострадавших к этому моменту уже в травмоцентр в Острове. Сильнее других пострадал молодой человек 19 лет.

Еще шесть пострадавших скорая помощь доставила в Пушкиногорскую больницу. В основном у пассажиров туристического автобуса ушибы мягких тканей, ссадины.

Решением областных властей туристам, которые не были госпитализированы, оказана помощь с ночлегом, питанием и доставкой обратно в Санкт-Петербург.

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Пострадавшие - преподаватели и студенты, направлявшиеся в Пушкинские горы. По уточненным данным, тавмы получили 10 человек. Некоторых пострадавших бортом санавиации доставят в Санкт-Петербург (подробнее).