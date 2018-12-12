В Псковской области предъявлено обвинение водителю, сбившему детей на автобусной остановке

В страшной аварии в Опочке только по счастливой случайности никто не погиб. УАЗик попытался затормозить перед пешеходным переходом, но водитель не справился с управлением. Громоздкую машину буквально выбросило на остановку, где в утренние часы школьники ждали автобус.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Из Детской областной больницы спстя две недели после ДТП пришли хорошие новости. Двое подростков отправляются домой на амбулаторное лечение. У одного из них был перелом бедра, у второго только сотрясение мозга. Ребята чувствуют себя хорошо и идут на поправку.

Было чем обрадовать медикам и родителей 12-летней девочки. Она пострадала в аварии сильнее всех. Пострадавшую откинуло на автобусный павильон, удар был такой силы, что она буквально пробила металлические листы обшивки.

Медики диагностировали у школьницы сильное сотрясение головного мозга и кому второй степени. Такое состояние характеризуется ослаблением кожных рефлексов, болевых ощущений, нарушением в дыхании. Благодаря оперативной помощи врачей, удалось не усугубить ситуацию. Пострадавшую подключили к аппарату искусственного дыхания.

Сейчас девочка дышит уже самостоятельно, врачи вывели ее из комы. На боль школьница реагирует, но до сих пор находится без сознания.

Два ребенка, пострадавшие в аварии, уже выписались из больницы.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

НАКАЗАТЬ ВОДИТЕЛЯ

Водителя после аварии взяли под стражу. Когда его задержали он не мог ничего внятно объяснить, все детали произошедшего пришлось выяснять позже. Оказалось, мужчина сел за руль после застолья.

Спустя две недели вынесли обвинение. Водителю предстоит ответить за причинение тяжкого вреда здоровью людям из-за управления автомобилем в пьяном виде. Суд рассмотрит дело и вынесет свой приговор. Максимальное наказание, которое может получить мужчина, 4 года за решеткой.

КОНКРЕТНО

Авария произошла ранним утром 26 ноября, когда дети ждали автобус на остановке, чтобы отправиться в школу. Водитель на внедорожнике, чтобы уйти от столкновения с остановившейся впереди машиной, выскочил сначала на встречную полосу, а затем на автобусную остановку, где и сбил детей. Позже выяснилось, что сделал это мужчина на чужой машине.

Школьников госпитализировали сначала в Опочецкую межрайонную больницу, а потом в детскую областную больницу в Пскове.

Происшествие заставило пересмотреть областные власти вопросы использования санавиации, обслуживания дорог и безопасности дорожного движения.