Что подорожало в псковских магазинах перед Новым годом

В магазинах Псковской области во всю идет торговля подарками. И там и тут развешаны яркие гирлянды, а то и ели установлены при входе в гипермаркеты. Настроение праздничное. Но это только до того момента, когда покупатели всматриваются в ценники на полках.

За последнюю неделю в регионе подорожали продукты, так охотно используемые в приготовлении новогодних блюд. И это при том, что до самого праздника еще больше двух недель.

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» сделал рейд по магазинам областной столицы и пришел в ужас.

МЯСНОЙ ОТДЕЛ

Если хозяйка пожелает запечь в духовке свинину или баранину, то, как уверяют продавцы, это не ударит сильно по семейному карману. Ведь ценники не менялись за последние семь дней. А в некоторых магазинах свинина и вовсе подешевела копеек на 70. В среднем сейчас свинину можно купить за 238 рублей. Может и так, но если покопаться в недрах своей памяти, то станет грустно. В прошлом году она стоила примерно на 14-12 рублей меньше.

Сосиски и сардельки за последнюю неделю прибавили в среднем по 2 рубля. По данным Псковстата, сейчас кило этого продукта отдадут в магазинах региона в среднем за 329,07 рублей. Сразу на 4 рубля подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы. С 411,40 рублей до 415,25 рублей. А хотите сравнить, сколько эти же колбасы стоили годом раньше? Около 370 рублей за килограмм.

Подорожали за эту неделю и мясные консервы – было 131,36 рублей, стало 133,92.

ОВОЩНОЙ

За гранью фантастики стал рывок цен на свежие огурцы в магазинах Псковской области в начале декабря. За неделю сразу на 12 рублей. Прежде кило отдавали за 91,01 рубля, теперь – 103,96 рублей.

Прибавили в «весе» и ценники на помидоры – с 95,65 рублей до 99,64 рубля. Эти дополнительные 4 рубля приросли за одну неделю.

Пошли в рост ценники на картофель, белокочанную капусту, морковь, лук. Пока не значительно, около 1 рубля, но не зря же говорят, что «копейка рубль бережет». Каждый из этих «приросших» рублей мог остаться в кошельке псковской семьи.

Кто-то скажет сейчас, что рост цен вызван сезонностью. Урожай этого года подъедают. Давайте вернемся к этому вопросу в последнюю неделю декабря, когда можно будет сравнить цены в предпраздничные дни.

ЧТО БРАТЬ БУДЕМ

Сразу на 4 рубля подорожали куриные яйца в псковских магазинах – с 58,04 до 62,71 рубля. А они и в «Сельдь под шубой нужны», и в «Оливье». Посчитать, так понадобится не меньше десятка. Напомнить, сколько они стоили в 2017 году? 52,63 рубля.

Зато, отмечают специалисты Псковстата, существенно можно сэкономить на конфетах, глазированных шоколадом. Они сейчас подешевели сразу на 8 рублей за кило. Было 319,83 рубля, а стали 311,26 рублей. Так-то оно так, а вот карамельки, например, подорожали на 2 рубля – с 207,87 до 209,60 рублей за килограмм.

Понятно, что до Нового года цифры на ценниках могут еще не раз измениться в любую из сторон. А заранее покупать скоропортящиеся продукты в любом случае не станешь.