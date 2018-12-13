«Мама сделала поспешные выводы»: В Пскове родители одноклассников попавшего в реанимацию мальчика заступились за учителя

Десятилетний мальчик Илья из Пскова попал в реанимацию. В приемном покое осмотревший его доктор резюмировал: у ребенка на фоне сильнейшего стресса развился сахарный диабет, госпитализируем. В тот же день перепуганная мама Ильи, так зовут мальчика, обратилась в редакцию «Комсомолки». В случившемся, объясняла она, может быть виноват учитель. Да, педагог опытный, с большим стажем. Но после того как родители Ильи отказались от ее репетиторских услуг у третьеклассника пошли одни двойки.

- Он самый младший в семье, а у меня пятеро детей, - рассказала Марина. – И Илья самый, скажем так, залюбленный, ему многое прощается. Дома на него никогда никто не повышает голос.

По словам мамы, отметки по итогам первой четверти, а там было сразу несколько двоек, шокировали всех членов семьи. Домашнее задание делают вместе, а результат всегда один – все плохо. Мальчишка переживал, стал худеть на глазах. И в конце концов оказался в больнице.

ИДЕТ ВНУТРЕННЯЯ ПРОВЕРКА

Марина отметила, что едва стало известно о госпитализации Ильи, ей позвонили учителя и попросили не предавать историю огласке. Женщина едва не плакала, рассказывая об этом. Но твердо решила: о произошедшем должны знать другие родители, и она в деталях поведала всю историю.

После выхода публикации в «Комсомольской правде – Псков» городское управление образования начало внутреннюю проверку. Учителю, о котором шла речь, на время ее проведения строго запретили любые контакты с журналистами.

Но свое слово в защиту педагога решили сказать родители одноклассников Ильи. В редакцию пришли представители родительского комитета.

- Со слов учителя правда в рассказе мамы Ильи в том, что Любовь Владимировна действительно занималась с мальчиком, но в выходные дни, детом, и за территорией школы, - отметили они.- То, что она привлекала его на приусадебном участке, она не помнит этого, и сказала, что если такое и было, то добровольно, и он сам предложил помощь.

- По нашему мнению, маме мальчика не следовало делать поспешные выводы…

«МНОГИЕ ДЕТИ ВНАЧАЛЕ ПУГАЛИСЬ…»

Пришедшие в редакцию родители одноклассников попавшего в больницу ребенка рассказали, что в школе первоначально было собрано два первых класса. Позднее их решили объединить, выделив коррекционный класс.

- После объединения некоторые дети ушли. Раньше было 19-20 детей, стало 26. А со второй четверти в прошлом году классным руководителем работает Любовь Владимировна, - отметили родители. – Дети вначале пугались ее голоса. Он низкий и очень громкий, со стороны может показаться, что она ругается. Многие даже жаловались на нее, и пытались ругаться с учителем. Встречались, разговаривали. Но к этому просто надо привыкнуть. В целом нам нравится как она преподает. Она человек старой закалки и готова помогать после уроков, заниматься с детьми бесплатно. Если в других школах родители бегают за учителем с просьбой позаниматься с ребенком, то здесь такого нет. Она сама предлагает помочь. Любовь Владимировна на уроке и пошутит, и похвалит. Но никогда не кричи, не делает замечаний, не комментирует неуспеваемость ребенка.

Родители подчеркнули, что репетиторство в их школе – добровольный выбор каждого. Но никто из учителей не станет навязывать дополнительные платные услуги.

МАМУ НЕ ВИДЕЛИ НА СОБРАНИЯХ

О Марине и ее сыне в школе никто не рассказывал никогда ничего плохого. Даже на родительских собраниях не выделяли, не критиковали. Классный руководитель наоборот с особой гордостью отмечала: Илья снимается в массовке в кино.

- А вот его маму на родительских собраниях не видели. И когда собирали деньги на поездки, подарки, и ей писали представители родительского комитета, то она не отвечала, но деньги через ребенка передавала, - поведала одна из мамочек одноклассников.

- Тетрадка, о которой рассказывала Марина, действительно есть, - прозвучало в продолжение разговора. – В электронный дневник оценки могут выставляться с задержкой, обычные дневники не все дети подают. А в тетрадку учитель выставляет оценки не за ответы, там отметки за выполненные проекты и работу, какие-то замечания.

- То, что мама рассказала вашему корреспонденту, будто вдруг в конце четверти у ребенка появилось сразу много оценок, это говорит скорее всего о том, что он просто долго не подавал дневник учителю, и она сразу выставила все отметки, - уточнили представители родительского комитета. – А вот дети наши говорят, что Илья замазывал плохие оценки. Предполагаем, что дома его ругали за оценки…

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

- Сейчас Любовь Владимировна заявила, что готова уйти из школы, - рассказала она из пришедших в редакцию мамочек. – Что ей давно пора, она уже на пенсии, у нее внучка в шестом классе, внук в садик ходит.

Родители обратились к администрации школы с вопросом, что можно сделать, чтобы удержать педагога.

- Мы готовы написать коллективное письмо в поддержку педагога, - подчеркнули они. – Ведь обследование у ребенка до конца не пройдено и нельзя с уверенностью говорить, что всему виной учитель. Может быть, у Ильи конфликт с кем-то из детей в школе, может быть, его ругают дома за неуспеваемость, и он переживает из-за этого…

Сейчас ребенок все еще находится в Детской областной больнице. Марина, его мама, однозначно намерена перевести мальчика в другую школу.