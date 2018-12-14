2018-12-14T23:45:11+03:00
Общество

Новогодний салют в Пскове: Во сколько и где лучше смотреть

«Комсомольская правда - Псков» разузнала у организаторов праздничных торжеств детали проведения Новогодней ночи, во сколько дадут салют, откуда будут стрелять и где лучше смотреть
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За ближайшее время в Пскове на центральной площади прозвучат два салюта.За ближайшее время в Пскове на центральной площади прозвучат два салюта.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Появлению салютов в России мы обязаны Петру I. Именно он в далеком XVIII веке поручил лучшим умам тогда еще Российской Империи развитие пиротехники в стране. Собственно, и празднованию Нового года 1 января мы также обязаны Петру Алексеевичу, который своим указом перенес праздничную дату с сентября.

Теперь новогодний салют наряду с елкой, оливье и «Иронией судьбы» является неотъемлемой частью праздника.

ОТКРЫТИЕ ЕЛКИ

Первые праздничные залпы жители областной столицы увидят уже 15 декабря на открытии новогодней елки. Это ежегодное мероприятие стало для псковичей доброй предновогодней традицией.

- Изначально мы просто проверяли иллюминацию елочных украшений. А сейчас это переросло в большое представление, - сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов. - В прошлом году, например, на празднике было больше людей, чем в саму новогоднюю ночь.

Торжественное открытие новогодней елки пройдет в 17 часов на Октябрьской площади. По словам организаторов, мероприятие нацелено больше на детей. На празднике они смогут познакомиться со сказочными персонажами, поиграть с Дедом Морозом и посмотреть концерт.

Кстати, в этом году на площади уже установили профессиональную сцену и светодиодный экран. И детям не придется забираться на шеи своих родителей, чтобы увидеть представление.

- Ну и самое главное, после концерта специально для детей будет настоящий фейерверк. Он, конечно, не такой высокий как в новогоднюю ночь, но тем не менее. Я считаю, что дети останутся довольными, - поделился ожиданиями собеседник.

Предновогодний салют продлится три минуты. А запускать его будут с территории Детского парка. Поэтому не уходите далеко с площади.

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ

В новогоднюю ночь после торжественного боя курантов и поздравительной речи президента многие псковичи выходят на улицу, например, запустить фейерверк, поздравить соседей, или побывать на праздничном представлении.

Традиционно на Октябрьской площади в Пскове состоится новогоднее шоу с концертной программой и танцами. Начало мероприятия запланировано на час ночи 1 января.

Как правило, большинство жителей Пскова подходят ближе к трем часам ночи, то есть к началу новогоднего салюта.

- Это будет грандиозное зрелище, - поделился Юрий Мартынов. – Фейерверк обошелся городу в 279 тысяч рублей.

Как сообщил организатор мероприятия, залпы салюта будут даны из-за здания главпочтамта. То есть людям, которые будут в это время на площади, не придется далеко идти.

Итак, старт в 3.00, продолжительность салюта – 7 минут.

После фейерверка праздник в городе не заканчивается. После него на площади начнется дискотечная программа.

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