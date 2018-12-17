Виктору Павловичу Перову в следующем году исполнится 80 лет. Но поверишь в это, только заглянув в его паспорт. А так покажется, будто он отмерил только полвека.

ДЯДЬКА В ФОРМЕ И С КОРТИКОМ

Родился он перед самой войной… а потом было голодное детство, оккупация.

Мать не одну ночь проплакала, дожидаясь мужа с фронта. Все никак не хотела верить что семья лишилась кормильца. Пришел Павел Степанович Перов только в 1946 году, пришлось помотаться по госпиталям.

Тогда же в Псков приехал героический дядька, родной брат отца – Иван Степанович Перов.

- В форме! Кортик, ордена, медали, - вспоминает ту встречу Виктор Павлович.

Было мальчишке тогда семь лет. С любопытством рассматривал он морскую форму гостя, изучал поблескивающие на солнце награды.

- Ходили с ним на речку Мирожку купаться. Тогда это была речка, а сейчас болото. Вода светлая-светлая, и видно сквозь нее, как ракушечник идет. Вот мы с ним посидели, посмотрели, и он меня спрашивает, а не хочу ли я стать подводником, - рассказывает Виктор Перов. – «Хочу!». А тогда летчики и моряки были особой кастой среди военных.

Тогда он еще не знал, что же такого особенного в том человеке, который сидел рядом. Не слышал о его заслугах, не читал о его подвигах в годы войны. И не догадывался, как сильно его появление в жизни мальчишки повлияет на выбор будущей профессии.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ОДНОФАМИЛЕЦ

- Я всего хотел добиться сам, - рассказывает Виктор Павлович.

В 1958 году его призвали в армию.

- Из Пскова со «Славянкой» проводили на поезд. Прошел медкомиссию. Определили служить на флоте.

Дядя об этом и не знал тогда. Ни брат, ни племянник ни словом не обмолвились.

- Пришли мы на Васильевский остров. Строевые занятия, матчасть. Потом повели в музей центра подготовки подводников, - вспоминает Перов. – Командир сказал: пойдем посмотрим, какие люди здесь учились. Глянул я на стенку! Мама дорогая! Портрет дяди со всеми регалиями. Меня спрашивают «родственник?» а я говорю «нет, однофамилец». А то подумали бы, что я по блату устроен, что я маменькин сынок.

Тогда Виктор и узнал, что Иван Перов – Герой Советского Союза. С апреля 1941 года он служил на подводной лодке «Л-4» Черноморского флота, которая вывозила из Севастополя раненых, доставляла туда боеприпасы. А еще экипаж лодки расставлял минные заграждения для судов противника. В мае 1944 года командованием была поставлена задача поддержать наступление наших войск в Крыму, блокировать передвижение врага. Тогда же произошла поломка - из строя вышли кормовые рули. Лодка могла стать отличной мишенью. Иван Перов вызвался починить, но для этого надо было забраться в цистерну, заполняемую при погружении водой, что грозило гибелью.

Дядя Виктора Перова, Иван Перов, удостоен звания Героя Советского Союза (на фото справа). Фото: из личного архива Виктора Перова.

- Я во время занятий тоже оказался в такой цистерне, даже не представляю, как в такой тесноте можно было работать, - признается племянник.

РУССКИЙ СЕВЕР

По распределению Виктор оказался на Балтике. Отслужил. А после армии окончил индустриальный техникум в Пскове и стал работать технологом на заводе. И вдруг повестка в военкомат.

- Причем вызывают только Морфлот, все подводники. Начали заводить по одному человеку в кабинет. И предлагать послужить Родине. Молодежи призывного возраста не хватало. Предложили и мне на сверхсрочную. Пошел служить, - рассказывает Виктор Перов.

Дядя к тому времени уже давно демобилизовался. Но остался жить у моря, в Одессе. И всякий раз звал родню в гости. Ему как Герою Советского Союза предоставили жилье – комнату в коммунальной квартире на Молдаванке. Деревянный трехэтажный дом. И дружный двор. Если и встречали здесь гостей, так всем домом.

Проходил службу Виктор Перов на Балтийском флоте, а его героический дядя - на Черноморском. Фото: из личного архива Виктора Перова.

Приехал как-то Виктор туда. Дядя у виска покрутил:

- Дурачок, что ж ты не сказал про службу…

Оказалось, что повсюду, где бывал Перов младший были сослуживцы дяди-героя, его хорошие друзья. Но Виктор ни разу не воспользовался связями родственника. Все сам.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

В марте 2018 года Виктор Павлович решил во что бы то ни стало увековечить в Пскове память Перова-старшего.

И обратился к представителям проекта партии «Единая Россия» - «Историческая память». Так, мол, и так, хорошо бы установить памятную доску известному подводнику. Проект, о котором идет речь, реализуют во многих регионах России. Помогают ремонтировать памятники, проводить мероприятия по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. А потому на предложение псковича отреагировали охотно. Правда, вопрос следовало согласовать с городскими властями и депутатами областной столицы. Но уже 12 ноября в Аллее Героев Советского Союза на площади Победы в Пскове такой памятный знак установили. Он стал 19-м по счету.