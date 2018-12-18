Сотрудница псковского управления МЧС Ирина Николаева представит регион на конкурсе «Щит и роза»

«Щит и роза» - премия, которая вручается уже на протяжении десяти лет представительницам силовых структур. Награждают победительниц перед 8 марта, что придает награде особый статус.

Представительницы неженских профессий борются за победы в пяти номинациях: «За верность служебному долгу», «За высокую гражданственность», «За отличие в учебе», «За высокие спортивные достижения», «За продолжение славных традиций и повышение престижа профессии». На одну из них по итогам 2018 года претендует псковичка Ирина Николаева, работающая в главном управлении МЧС России по Псковской области.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уже шестнадцать лет Ирина Витальевна работает в противопожарной службе. За это время она успела дослужиться до звания майора внутренней службы. Сама Ирина Николаева родом из Новгородской области.

В «Центре управления в кризисных ситуациях» Ирина Витальевна выполняет роль связующего звена среди пожарных команд. Она должна вовремя получать всю информацию от пожарных на месте происшествия и передавать ее командам, которые спешат на вызов. Каждое происшествие в Пскове и районе - Ирина Николаева больше всех осведомлена о нем и может предоставить все детали произошедшего.

В обязанности Ирины Викторовны входит координация пожарных расчетов и сбор информации о месте происшествия.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Что еще входит в обязанности майора внутренней службы? Во-первых, руководство дежурной сменой. Ирина Викторовна отлично владеет порядком радиообмена между пожарными бригадами. Во-вторых, Ирина Николаева принимает вызовы по по специальным телефонам «01», «101», «112», а также быстро передает коллегам информацию из единой диспетчерской службы. В-третьих, выстраивает взаимодействие не только с коллегами, но и с всевозможными структурами Пскова, в особенности с аварийными службами.

За дисциплинированность, умение владеть необходимой техникой, соблюдение всех правил и норм Ирина Викторовна много раз уже поощрялась руководством регионального управления, а теперь поборется и за более высокую награду.

КОНКРЕТНО

Ирина Викторовна выдвинута на номинацию «За верность служебному долгу». Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области и редакция «Комсомольской правды - Псков» желает Ирине Николаевой успехов на предстоящем конкурсе.