В Псковской области при столкновении трех машин погибло пять человек

На 333 километре трассы Санкт-Петербург - Невель в районе деревни Карпово (Островский район) произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате происшествия погибло пять человек, двое госпитализированы. Произошло все 18 декабря около 13 часов.

Машина предполагаемой виновницы аварии.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По версии следствия, 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Мазда» при завершении обгона не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло касательное столкновение с автомобилем «Рено Логан» и лобовое столкновение с хэтчбеком ВАЗ-2114.

В результате аварии четыре человека погибли на месте. Трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Впоследствии один человек скончался в больнице.

Анатолий Стуков управлял автомобилем, в котором ехали молодые ученые. Фото: Великолукская сельскохозяйственная академия.

Погибшие 45-летний водитель отечественного автомобиля Анатолий Стуков и три молодых научных сотрудника Великолукской государственной сельскохозяйственной академии: 33-летняя доцент Елена Лосякова, 22-летний магистрант Антон Топчий. И 24-летний аспирант Дмитрий Быченков, который выжил в момент аварии, но впоследствии скончался от полученных травм в больнице.

Елена Лосякова представляла в Пскове проект, разработанный со своим учеником. Фото: Великолукская сельскохозяйственная академия.

- Ребята возвращались в Великие Луки из Пскова с финала конкурса молодых ученых и новаторов «УМНИК-2018», - сообщили в академии. - В результате аварии все наши коллеги погибли.

Дмитрий Быченков учился на первом году аспирантуры. Фото: Великолукская сельскохозяйственная академия.

На месте погиб также пассажир «Мазды». А второй пассажир и водитель находятся сейчас в больнице, где им оказывается необходимое помощь.

Водитель «Рено Логан» в машине находился один, он не пострадал.

Антон Топчий ездил на конференцию в Псков вместе с руководителем, чтобы представить научный проект. Фото: Великолукская сельскохозяйственная академия.

Следователями УМВД России по Островском району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 уголовного кодекса РФ. К делу привлечены эксперты, проводятся проверки.