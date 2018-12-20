Семь человек пострадали в результате ДТП в Псковской области

На 309 километре федеральной трассы Р-23 (Палкинский район) в Псковской области произошла авария с участием трех транспортных средств. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе регионального управления МВД России, информация о ДТП поступила около 22 часов. Пострадали две легковые автомашины и микроавтобус, принадлежащий частной транспортной компании.

На встречу микроавтобусу выскочила легковушка, водитель которой не справился с управлением. Фото: предоставлены «Комсомольской правде» очевидцем аварии.

- По предварительной информации, женщина 1975 года рождения за рулем автомашины «Хендай» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Рено», - рассказал руководитель пресс-службы Алексей Баранов.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Фото: предоставлены «Комсомольской правде» очевидцем аварии.

Предполагается, что в легковой машине ехали две мамы с детьми, они возвращались домой из Пскова. В салоне с ними находились две девочки 2008 года рождения и девочка 2006 года рождения. Все дети госпитализированы в Детскую областную больницу, один из них в тяжелом состоянии.

Третий участник аварии на машине вылетел в кювет, пытаясь избежать столкновения. Фото: предоставлены «Комсомольской правде» очевидцем аварии.

Всего пострадали 7 человек. Помимо трех детей это еще и водитель микроавтобуса «Рено», его пассажиры. Они получили медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказались. Машина следовала в Санкт-Петербург.

Следователям предстоит выяснить все детали аварии. Фото: предоставлены «Комсомольской правде» очевидцем аварии.

На месте продолжают работать эксперты. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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