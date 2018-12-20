Полиция: Причиной ДТП в Псковской области, в котором пострадало 7 человек, стал обгон в зоне действия запрещающего знака

Полиция озвучила предварительную причину ДТП в Палкинском районе (Псковская область) на 309-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель. Водитель автомобиля «Hyundai», 43-летняя женщина, при обгоне большегрузного автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

- Она не учла должным образом погодные и дорожные условия, - сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации опасный маневр женщина совершила в зоне действия знака, запрещающего обгон.

В результате аварии в машине «Hyundai» пострадали две женщины и три ребенка. Они из Пскова возвращались домой в Пыталово. Две 10-летние девочки и девочка 12-ти лет доставлены в Детскую областную больницу. Одна из 10-летних девочек получила наиболее тяжелые травмы, ее состояние вызывает тревогу у врачей. Двум женщинам из этой машины повезло больше, врачи диагностировали у них ушибы и ссадины.

При столкновении в микроавтобусе «Рено Мастер» пострадали два человека. По некоторым данным - это две гражданки Украины 26 и 27 лет. Микроавтобус направлялся в Санкт-Петербург. Пострадавшие получили незначительные травмы, медицинская помощь им была оказана на месте происшествия.

Третий участник ДТП - автомобиль «ЗАЗ Шанс». Водитель во избежание столкновения съехал в кювет. В машине никто не пострадал.

На месте аварии продолжает работать следственно-оперативная группа из УМВД региона.