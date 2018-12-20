2018-12-20T22:27:11+03:00
Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в челлендже #Россиястранавозможностей

Глава региона рассказал о том, как добиться успеха, и передал эстафету дальше
Виталий Суриков
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Михаил Ведерников считает, что добиться успеха можно в том случае, если занимаешься любимым делом.Михаил Ведерников считает, что добиться успеха можно в том случае, если занимаешься любимым делом.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие во всероссийском челлендже #Россиястранавозможностей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», глава региона рассказал какими качествами надо обладать, чтобы добиться успеха. Видео опубликовано в социальных сетях губернатора Псковской области.

- Путь к успеху никогда не бывает простым, - обратился на видео к своим подписчикам Михаил Юрьевич. - Главное, не падать духом, верить в себя и неотступно идти к своей цели. Если вы всей душой любите то, чем занимаетесь, то у вас обязательно все получится.

Эставету Михаилу Ведерникову передал известный КВНщик Сангаджи Тарбаев. Присоединиться к челленджу и рассказать свои истории успеха глава Псковской области пригласил главу федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, юмориста Семена Слепакова и своего коллегу, губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Также глава региона призвал активно участвовать в эстафете всех своих подписчиков.

На вызов откликнулся пока что только коллега по губернаторскому цеху - Антон Алиханов. Он вовлек в конкурс и передал эстафету еще двум главам областей и министру экономического развития России.

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Stasssssssik

- Отлично! Классный челлендж. Ждём продолжения от Слепакова, желательно под гитару. Хорошие слова про то, что нельзя падать духом, чистая правда.

Irinka_kartinka_fire

- То самое чувство, когда тебя мотивирует сам губернатор. Михаил Юрьевич, спасибо! Настрой принят!

КОНКРЕТНО

«Россия - страна возможностей» - всероссийский челлендж успеха. В нем может принять участие любой життель России. В разных социальных сетях люди рассказывают истории своего успеха и передают эстафету трем друзьям, которых надо отметить в комментариях к видео. Официальные хештеги эстафеты: #РоссияСтранаВозможностей и #ЧелленджУспеха2018

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Михаил Ведерников принял участие во всероссийском челлендже #РоссияСтранаВозможностей
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