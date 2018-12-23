Ёлка на Новый год в Пскове: где купить, как выбрать, сколько стоит

Настало время, когда на улицах Пскова появляются ёлочные базары. Зеленых красавиц продают к Новому году десятками, ведь не все предпочитают, чтобы дома стояла искусственный аналог. И в этом есть свои плюсы. Например, живая ёлка приятно пахнет и обеззараживает воздух в помещении. Сколько стоит один из новогодних символов в канун 2019 года?

ЗА МЕТР ИЛИ ЗА КРАСОТУ

Как оказалось, среди продавцов нет единого критерия оценки вечнозеленых красавиц. На разных торговых точках пользуются двумя противоположными критериями: одни отталкиваются от длины ёлки, а другие от ее внешнего вида.

- Стоимость колеблется от 500 до 1500 рублей, - отметил продавец одной торговой точки рядом с крупным торговым комплексом. - Цена зависит от красоты.

У другого торгового центра продавщица уже отталкивается от метража. За 100 сантиметров ёлки придется выложить 500 рублей. На точке нет деревьев выше двух метров, поэтому вечнозеленая красавица не обойдется дороже 1000 рублей. А какая красивая, а какая нет, выберет покупатель.

В оценке сосен продавцы оказались солидарны. Метр - 600 рублей. Не больше, ни меньше. А что выбрать, так сказать, решайте сами.

ГДЕ КУПИТЬ

Точки продаж новогодних ёлок расположены по всему городу. Например, несколько из них расположены у крупных торговых комплексов: «Империал» (улица Коммунальная, дом 41), «Тележка» (улица Труда, дом 54), «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, дом 19), «Шайба» (улица Яна Фабрициуса, дом 5А). Работают они круглосточно.

У крупных торговых центров елки продают круглосуточно. Фото: группа "Новогодние живые ёлки" в социальной сети "Вконтакте".

Заметить небольшие точки продажи ёлок можно практически по всему городу. Их легко распознать по ярким баннерам, на которых написано «Ёлки».

КАК ВЫБРАТЬ

Круглосуточный режим работы это конечно хорошо, но ёлку лучше всего выбирать при свете дня. Не все точки продажи оснащены фонарями, поэтому в темноте можно просто не увидеть каких-то изъянов, а потом успешно обнаружить их уже дома.

Покупать новогоднюю красавицу лучше ближе к Новому году, а точнее 26 декабря и позже. Так можно быть уверенным, что дерево простоит все праздники. Покупать лучше всего в лесничествах или специализированных торговых точках. У частного торговца лучше всего спросить разрешение на вырубку. Вдруг он просо решил заработать легких денег и срубил деревца незаконно.

Перейдем непосредственно к ёлке. Во-первых, надо обратить внимание на ствол деревца. На нем должны быть капельки смолы, а диаметр — примерно 6 сантиметров для полутораметрового деревца. Чего там точно не должно быть, так это темных пятен и всевозможной плесени. Иголочки должны быть зелененькие, если ёлку встряхнуть, то посыпаться они не должны. Если оторвать иголку и растереть в руках, то должно запахнуть хвоей. Последний пункт — расположение веток. Нижние должны быть направлены вверх.

Правила нехитрые, зато помогут выбрать ёлку, которая порадует всех домочадцев. Главное, не повредить деревце при транспортировке и установке на почетном месте в квартире.