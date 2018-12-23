2018-12-23T12:47:21+03:00
Общество

Ёлка на Новый год в Пскове: где купить, как выбрать, сколько стоит

Корреспондент «Комсомолки» прошелся по ёлочным базарам в Пскове, узнал как выбрать зеленую красавицу и во сколько она обойдется
Виталий Суриков
Поделиться:
Ёлочные базары открываются по всему Пскову.Ёлочные базары открываются по всему Пскову.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Настало время, когда на улицах Пскова появляются ёлочные базары. Зеленых красавиц продают к Новому году десятками, ведь не все предпочитают, чтобы дома стояла искусственный аналог. И в этом есть свои плюсы. Например, живая ёлка приятно пахнет и обеззараживает воздух в помещении. Сколько стоит один из новогодних символов в канун 2019 года?

ЗА МЕТР ИЛИ ЗА КРАСОТУ

Как оказалось, среди продавцов нет единого критерия оценки вечнозеленых красавиц. На разных торговых точках пользуются двумя противоположными критериями: одни отталкиваются от длины ёлки, а другие от ее внешнего вида.

- Стоимость колеблется от 500 до 1500 рублей, - отметил продавец одной торговой точки рядом с крупным торговым комплексом. - Цена зависит от красоты.

У другого торгового центра продавщица уже отталкивается от метража. За 100 сантиметров ёлки придется выложить 500 рублей. На точке нет деревьев выше двух метров, поэтому вечнозеленая красавица не обойдется дороже 1000 рублей. А какая красивая, а какая нет, выберет покупатель.

В оценке сосен продавцы оказались солидарны. Метр - 600 рублей. Не больше, ни меньше. А что выбрать, так сказать, решайте сами.

ГДЕ КУПИТЬ

Точки продаж новогодних ёлок расположены по всему городу. Например, несколько из них расположены у крупных торговых комплексов: «Империал» (улица Коммунальная, дом 41), «Тележка» (улица Труда, дом 54), «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, дом 19), «Шайба» (улица Яна Фабрициуса, дом 5А). Работают они круглосточно.

У крупных торговых центров елки продают круглосуточно. Фото: группа "Новогодние живые ёлки" в социальной сети "Вконтакте".

У крупных торговых центров елки продают круглосуточно. Фото: группа "Новогодние живые ёлки" в социальной сети "Вконтакте".

Заметить небольшие точки продажи ёлок можно практически по всему городу. Их легко распознать по ярким баннерам, на которых написано «Ёлки».

КАК ВЫБРАТЬ

Круглосуточный режим работы это конечно хорошо, но ёлку лучше всего выбирать при свете дня. Не все точки продажи оснащены фонарями, поэтому в темноте можно просто не увидеть каких-то изъянов, а потом успешно обнаружить их уже дома.

Покупать новогоднюю красавицу лучше ближе к Новому году, а точнее 26 декабря и позже. Так можно быть уверенным, что дерево простоит все праздники. Покупать лучше всего в лесничествах или специализированных торговых точках. У частного торговца лучше всего спросить разрешение на вырубку. Вдруг он просо решил заработать легких денег и срубил деревца незаконно.

Перейдем непосредственно к ёлке. Во-первых, надо обратить внимание на ствол деревца. На нем должны быть капельки смолы, а диаметр — примерно 6 сантиметров для полутораметрового деревца. Чего там точно не должно быть, так это темных пятен и всевозможной плесени. Иголочки должны быть зелененькие, если ёлку встряхнуть, то посыпаться они не должны. Если оторвать иголку и растереть в руках, то должно запахнуть хвоей. Последний пункт — расположение веток. Нижние должны быть направлены вверх.

Правила нехитрые, зато помогут выбрать ёлку, которая порадует всех домочадцев. Главное, не повредить деревце при транспортировке и установке на почетном месте в квартире.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды
Уходящий год - особый для Пятого канала, отметившего в 2018-м 80-летний юбилей. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения и события на канале: интенсивное развитие, многочисленные профессиональные награды, стремительный рост аудитории
Гомеопаты отвечают: 5 непридуманных историй
Вывеску «гомеопат» не увидеть в государственной поликлинике и, по статистике ВЦИОМ, не более 20% россиян могут объяснить, что такое гомеопатия. И, несмотря на это, в поисковой системе Яндекса такого специалиста ищут 46 000 раз в месяц!
Новости 24
В Пскове на Троицком мосту столкнулись два автомобиля
В Псковском районе в устье реки Великой утонул рыбак
После первых суток голосования в псковском фотоконкурсе #моистарыеснимки в лидеры выбилась Олеся Федорова
На итоговом концерте киношколы «Ералаш» в Пскове показали два эпизода, снятых в «Гуманитарном лицее»
Новогодняя ярмарка «ART-Ель» продолжит свою работу 23 декабря
Около трехсот человек пришли на митинг по сохранению «Пскопассажиравтотранса»
В Пскове 42 школьника поучаствовали в новогодней киношколе «Ералаш»
«Народное признание»: Виктор Чернышов и псковская группа «Drum&Jazz» борются за победу в голосовании
Ударившая сожителя ножом великолучанка предстала перед судом
Четыре года в колонии строгого режима проведет житель Великих Лук за нападение с мачете на таксиста
Минобороны: В Псковской области обустроят два военных городка для размещения десантников
В Пскове дорожные службы кладут асфальт в снег
В Пыталовском районе пограничники задержали мужчину с травматическим пистолетом
Псковичей приглашают купить подарки ручной работы на новогодней ярмарке «ART-ель»
В Великих Луках детский технопарк «Кванториум» разместят в восьмиэтажном здании
Псковский спектакль «Река Потудань» вошел в программу престижного Платоновского фестиваля искусств
В качестве «якорного перевозчика» в Псковской области рассматривается «Псковпассажиравтотранс»
Контролеры останутся в псковских автобусах
Ограждение Троицкого моста в опасности: В Пскове на мосту произошло очередное ДТП
Транспорт пойдет по путепроводу в Великих Луках до церемонии официального открытия объекта
Новые правила организации перевозок в Псковской области помогут сдержать рост цен