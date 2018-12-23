Весёлые истории увидеть не хотите ли: В Пскове сняли два ремейка сюжетов «Ералаша»

С 10 по 22 декабря в Пскове прошла новогодняя киношкола «Ералаш». На кастинг пришли 240 детей от шести до четырнадцати лет. Школьники были не только из Пскова, но и из районов. Из них отобрали только 42 ребенка, которые прошли десятидневное обучение и снялись в двух ремейках эпизодов киножурнала. Их показали на итоговом концерте.

«ЖИРНАЛИСТЫ, ДВИГАЙТЕСЬ БЛИЖЕ»

Перед концертом художественный руководитель детского киножурнала Борис Грачевский провел пресс-конференцию по итогам новогодней киношколы «Ералаш» в Пскове. На ней присутствовали и один из ведущих режиссеров киножурнала Артур Гройс, генеральный директор «Ералаша» Аркадий Григорян, а со стороны театрально-концертной дирекции - директор детской театральной мастерской «Гвозди» Марина Николаева.

- Что-то у вас «жирналисты» худенькие, - подшутил перед началом пресс-конференции Борис Юрьевич. - А что вы так далеко сидите? Двигайтесь ближе, вдруг я что-то начну шепотом говорить, вы не услышите.

Пресс-конференция "творческого десанта" продлилась больше часа.Фото: Владимир Кольцов

В первую очередь руководители киножурнала поблагодарили спонсоров за то, что удалось провести эту киношколу для детей бесплатно. Строительные фирмы Пскова покрыли все расходы. Такой новогодний подарок оставит воспоминания детям на всю жизнь.

- Мы очень рады, что посетили ваш город и край, - рассказал художественный руководитель «Ералаша». - Когда возникла идея сюда приехать, она сразу стала для нас интересной. Детям мы дали возможность попробовать себя в актерском деле, поучаствовать в съемках.

СЪЕМКИ В ШКОЛЕ

О творческой составляющей киношколы рассказал режиссер «Ералаша» Артур Гройс. Он же исполнил одну из главных ролей в сюжете «Гипнотезер».

- Мы очень благодарны «Гуманитарному лицею», что нам предоставили помещения для съемок, - рассказал режиссер. - Нам предоставили все помещения, снимали мы за два выходных дня.

Каждый съемочный день занимал девять часов. В каждом сюжете снимались одновременно двадцать детей. Артур Гройс отметил, что у детей получилось почувствовать на себе все тяготы актерской профессии. Из-за особенностей составленного расписания, команда «Ералаша» сначала отсняла два эпизода, а только потом прошли все мастер-классы.

- Я удивлен был, например, одна девочка ездила каждый день в Псков из Печор, - отметил режиссер киножурнала. - Каждый день с ними занимались по несколько часов. Всего понемногу изучили: историю кинематографа, основы монтажа, операторской работы, работы гримера. На последнем занятии у детей был только один вопрос: когда следующее занятие?

Что касается возможного повторения «творческого десанта» в Псков, то Борис Грачевский заострил внимание на финансировании. Ведь здесь важно дать реализовать себя действительно талантливым детям, а не тем, чьи родители просто могут заплатить.

- Мы готовы приехать еще один раз, - рассказал Борис Юрьевич. - Но не хочется, чтобы для детей это было платно. Если будет возможность финансирования — обязательно приедем. Но не будем забегать вперед, сначала закончим то, что начато.

ИТОГОВЫЙ КОНЦЕРТ

В пять вечера в большом концертном зале филармонии яблоку негде было упасть. Вокруг суетились родители и дети. Здесь были не только ребята, которые снимались, но и обычные зрители, которые пришли посмотреть на шоу.

Во время итогового концерта зрителям показали новые эпизоды киножурнала "Ералаш".Фото: Владимир Кольцов

- Я знаю, что тут живут странные дети, - начал свою приветственную речь Борис Юрьевич. - Они любят трудиться и ненавидят отдыхать. Военным во время каникул приходится оцеплять школу, а школьники пытаются прорваться.

Всех участников съемок наградили памятными подарками от киножурнала. Борис Грачевский и Артур Гройс лично вручили пакетики школьникам. Но на этом праздник не закончился. На сцене выступали детские творческие коллективы из Пскова, а в конце праздника на гостей посыпалась целая волна воздушных шариков.

Праздник обязательно продолжится. В следующем году, если найдется финансирование, «творческий десант» снова высадится в Пскове, чтобы подарить радость детям.