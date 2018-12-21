«Псковпассажиравтотранс» ищет выход из кризиса

Как правильно отметили члены общественного совета по транспорту во время последнего заседания, кризисная ситуация с псковским автопарком складывалась не один год. Сейчас предприятие имеет 500 миллионов рублей долгов, периодически задерживаются зарплаты работникам. Оно вообще чудом избежало банкротства.

Новое руководство автотранспортного предприятия тоже это понимает, поэтому и.о. директора Николай Киянец вместе с коллегами подготовили трехуровневую программу транспортного обеспечения Псковской области, где «Псковпассажиравтотрансу» отведена особая роль.

НОВАЯ СИСТЕМА

Что же из себя эта новая система представляет? В первую очередь, по мнению Николая Киянца, надо навести порядок в законодательстве и установить единую тарифную сетку для всего региона. Займется этим региональный комитет по транспорту. Это своего рода первая ступень в грандиозном плане.

- В Псковской области реализуются муниципальные и межмуниципальные перевозки, - отметил Николай Киянец. - Муниципальных - 441, межмуниципальных - 138. И все маршруты разбиты по муниципалитетам, которые их предоставляют. Есть только общие правила в законодательстве, которые регламентируют пассажирские перевозки, но их можно трактовать по-разному.

После этого, по его словам, нужно создать посредническую ступень между органами государственной власти и перевозчиками. Эту роль должно выполнять некоммерческое или государственное учреждение. У этой структуры будет очень много обязанностей, но выделим две самые важные - планирование и организация перевозок и контроль за фирмами, которые выиграли конкурс. На эту роль, как вы уже догадались, руководство «Псковпассажиравтотранса» выдвигает свое предприятие.

Третья ступень - непосредственные исполнители, то есть частные перевозчики. Кого попало набирать не будут, настаивает Николай Киянец. Во-первых, набор будет осуществляться на конкурсной основе. Во-вторых, на каждый маршрут разработают определенные критерии, которые перевозчик обязан будет исполнять. Иначе ему грозят штрафные санкции.

- Не будет такого, что на маршруте, где должны быть автобусы большой вместимости, перевозчик запустит маршрутки, - заметил Николай анатольевич. - За этим мы будем внимательно следить.

На заседании общественного совета по транспорту не один раз прозвучала фраза о том, что такая система успешно работает в других регионах. Из примеров Москва (откуда в Псков и прибыл товарищ Киянец – Ред.), Казань, Санкт-Петербург.

- Принципы новой модели - клиентоориентированность, единый стандарт предоставления и качества услуг на территории региона, единое тарифное меню, повышение безопасности перевозки, наличие в городах низкопольных автобусов с климат-контролем, и в целом обновление парка подвижного состава, - подвел итог своей презентации и.о. директора «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец.

«ЯКОРНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК»

- У предприятия есть как положительные, так и отрицательные стороны, - рассказал он о состоянии «Псковпассажиравтотранса». - Из положительных - большая часть предприятия осталась в государственной собственности. Отрицательные - планово-убыточная бюджетнозависимая экономика, которая не позволяет сегодня развивать предприятие: обновлять автобусный парк и инфраструктуру, низкая рентабельность социальнозначимых маршрутов.

Но сдаваться предприятие не собирается, настаивает новый руководитель. По его словам, компания претендует на роль «якорного перевозчика» Псковской области. И всё, казалось бы, для этого есть. Большой автобусный парк, головному предприятию псковского автобусного парка принадлежит 221 машина, и ремонтные мастерские, где рабочие приводят в порядок изрядно изношенные «Мерседесы» и «ЛиАЗы», и профессиональный коллектив.

- Нам предстоит пройти через конкурсные процедуры, - отметил Николай Анатольевич. - Но все шансы для этого есть.

Что же такое «якорный перевозчик»? Своеобразная подстраховка на тот случай, если у частной компании-перевозчика возникнут проблемы. Например, не окажется денег на топливо, и, условно, 40 автобусов не выйдут на маршрут. «Якорный перевозчик», возможно, не восполнит всю потерю, но выпустит хотя бы половину автобусов на маршрут, чтобы пассажиры смогли добраться из точки А в точку Б.

Об участии в борьбе за маршрутную сеть и.о. директора псковского автотранспортного предприятия в своей концепции не упомянул, но скорее всего такое крупное предприятие, как минимум, не захочет терять рынок пассажирских перевозок хотя бы в Пскове.

РАБОТА С ЧАСТНИКАМИ

Как будет выстраиваться работа с большим количеством автотранспортных предприятий, которые, возможно, начнут работу в Псковской области? И вновь разговор зашел о таких больших и далеких Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

- В Москве и Казани, например, все перевозчики работают под одним брендом, - отметил Николай Киянец. - Они все встроены в одну систему, имеют единый вид, договоры с ними заключаются на пять лет, поэтому перевозчик чувствует себя вполне комфортно и может даже приобрести новую технику в лизинг.

По словам нового руководителя, у любого перевозчика пассажир сможет расплатиться тремя способами: наличными, с помощью банковской или транспортной карты. Любая компания должна включиться в общую систему оплаты проезда. То есть перед пассажиром не будет никаких препятствий: в одном автобусе платить так, а в другом – иначе, всюду будет одинаково.

При этом, уверяет Киянец, социальнозначимые маршруты никуда не денутся, но их работа будет кардинально пересмотрена. Сейчас их рентабельность очень маленькая, но отказываться от них нельзя.

Обсуждаемая сейчас система начнет свою работу еще довольно не скоро.

Пока ни у властей, ни у руководства автопредприятия нет даже приблизительных сроков реализации задуманного.