Прогноз погоды: Начало Нового 2019 года в Псковской области будет снежным и морозным

До самого сказочного праздника остается совсем немного. Взрослые закупают продукты и прячут от детей подарки, а детишки пишут письма Деду Морозу. И те, и другие гадают, какие сюрпризы готовит погода на новогодние праздники. «Комсомолка» адресовала этот вопрос синоптикам.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Погода в новогоднюю ночь не разочарует жителей региона. Снег не растает, на улице будет вполне комфортная зимняя погода. Однако чуть теплее климатической нормы.

- В ночь с 31 декабря на 1 января температура будет держаться в пределах -5…-7 градусов, - сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. - Днем 1 января столбики термометров поднимутся на несколько градусов. Но температура останется отрицательной, в рамках от 0 до -5.

Синоптики также сообщили, что в регионе прогнозируются в новогоднюю ночь небольшие осадки в виде снега.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Для школьников зима - это время долгожданных каникул. И погода благоволит, ребятам удастся провести выходные весело и активно – коньки, лыжи, санки, ватрушки. А еще можно поострить снежную крепость, вылепить снеговика во дворе. Оттепелей синоптики не прогнозируют до Рождества. В течение новогодних выходных на территории региона будет держаться устойчивый снежный покров и минусовые температуры.

- Вероятнее всего, морозная погода сохранится до Рождества. Дальше еще рано что-либо прогнозировать, - отметила Тала Нещадимова. - Что касается каникул, то в это время по региону периодически будут выпадать осадки в виде снега.