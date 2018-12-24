Жительница Великих Лук рассказала о закулисье конкурса «Новая звезда»

Исполнительница с сильным голосом и с запоминающейся внешностью Анна Вораксо любит ставить перед собой цели и добиваться их. На этот раз девушка из Великих Лук решила покорить столицу. Анна участвует в проекте «Новая звезда» на телеканале «Звезда».

СЪЕМОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

- Анна, расскажите, как проходили съемки?

- Они закончились еще в августе. Вы не поверите, насколько сложно так долго держать информацию в секрете. Хочется скорее со всеми все обсудить, поделиться впечатлениями. Например, мне на выступление сделали очень необычный образ, такою меня еще никто не видел. А поговорить об этом ни с кем не могу. Поэтому жду с нетерпением, когда выйдут эфиры, чтобы узнать мнение близких. Но пока, к сожалению, нельзя разглашать подробности, мы все подписали договор о неразглашении.

Съемки передачи проходили в павильонах "Главкино". Фото: из личного архива Анны Вораксо.

- А на организационном уровне?

- Работали мы в съемочных павильонах «Главкино» в Москве. Проект оплачивал все: и питание, и проживание, и дорогу. Все было организовано на высшем уровне.

Съемки передачи проходили в павильонах "Главкино". Фото: из личного архива Анны Вораксо.

- А какая атмосфера была во время съемок? Конкуренция проявлялась?

- Нет, все очень клевые ребята. Я со всеми перезнакомилась, обменялась контактами, у нас получилась большая творческая команда. Помимо съемок у нас там много всего было. Самое запоминающееся - это то, как мы с ребятами джемили (Джемить - означает свободную и короткую импровизацию. - Ред.). У меня даже видео есть, где мы с девочками из трех регионов нашей необъятной страны пели без репетиции песню на четыре голоса. Примерно в такой атмосфере все и проходило, очень тепло, по-дружески. Мне очень понравилось. Просто представьте эту картину, один сидит на аккордеоне играет какие-то неимоверные партии, другой на гитаре струны рвет, третий кружкой по столу стучит, четвертый об кулер вместо барабанов. Это было очень творчески и очень смешно. До сих пор смеюсь, когда пересматриваю видео. Приколов и на съемках было много. Мы там веселились от души. Я не знаю, оставят ли их операторы или вырежут.

- Анна, скажите, а свободное время было?

- Времени свободного было предостаточно. Даже слишком. Я думала, что мы там будет пахать, постоянно репетировать. Но нет, у нас было все по плану, у каждого свое расписание. Нам все прописывали: кто, что и в какой день делает. Мы жили в районе ВДНХ, но некоторые даже в центр Москвы умудрялись съездить. А я особо не выбиралась. Ходила на репетиции, спала, в конце концов, потому что с нашей работой особо не поспишь. Даже было странно, что так много свободного времени, я себе все иначе представляла.

На проекте у исполнителей сложились дружеские отношения. Фото: из личного архива Анны Вораксо.

- С трудностями приходилось сталкиваться?

- Самые трудные дни были съемочные, потому что в один день снимались так называемые «два мотора» с перерывом. То есть мы отсняли два эфира полностью. Ну а в жизни концерт все-таки без монтажа дольше длится, чем его показывают на экранах. Все были подуставшие немножко. А нам с ребятами повезло еще меньше. Нас снимали во «втором моторе», поэтому мы немножко даже подскисли. Тяжело просто сидеть и ждать - это выматывает.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЪЕМОК

- А после проекта не хочется навсегда остаться в такой жизни, где сцена, съемки, поклонники?

- Хочется, но до этого еще идти надо. А на хороший материал нужны хорошие деньги. А я не могу этим похвастаться. Понимаете, я в основном работаю, чтобы помочь своей семье, которая находится в трудном финансовом положении сейчас. И на музыку остается не так много времени и финансов, как хотелось бы. Поэтому огромное спасибо моему мужу, который мне помогает.

Стилисты подобрали Анне необычный образ для выступления. Фото: из личного архива Анны Вораксо.

- А как же вы тогда справляетесь и по дому, и в работе, и в вокале?

- По крупицам что-то собираем, где-то что-то выкраиваем. Вот недавно, например, заказали очень клевую миди-клавиатуру. И если я сейчас ее хорошо изучу, то потом смогу просто из дома писать музыку. И нам больше не потребуется ни к кому обращаться. Я большую часть жизни так и делаю. Когда нет на что-то денег, я делаю это сама. Кто знает, может, у меня получится и тогда я сама найду какую-нибудь студию, буду записывать треки и уже потом начну их пихать куда-нибудь выше. Скажем так, у меня есть некоторые варианты продвижения.

- А с участниками проекта поддерживаете общение?

- Да, с некоторыми до сих пор общаемся. Не скажу, что регулярно, но периодически переписываемся в социальных сетях. С одной девочкой очень тесно подружились. Уже даже договорились о встрече. Когда я буду в Москве, мы обязательно пересечемся.

- Раз уж вам нельзя разглашать итоги, может, намекнете, сбылось ли то, зачем вы туда ездили?

- Основное, зачем я туда ездила, - это получить опыт, посмотреть, как все делается изнутри, и найти единомышленников, которые могли бы помочь с материалом. Вот напротив всех этих пунктов я смогла поставить галочки. Мне прикольно, что я пообщалась с творческой молодежью со всей страны. Все безумно талантливы, вот прямо «вау».

За один день артистам пришлось снять два полных концерта. Фото: из личного архива Анны Вораксо.

- Расскажите, что у вас сейчас происходит в творческой жизни?

- Сейчас в основном работа. В этом году у нас уже не получится подготовить что-то новое. Стартанем с чем-то авторским, наверное, только в январе. Пока времени нет свободного. Ну и, конечно, жду, когда эфиры выйдут.

- А предложения поступают?

- Заказов на вечера стало больше. Еще я заметила, что теперь все очень любят обязательно отметить, что я участница этого проекта. А мне как-то не по себе, я не очень люблю такое повышенное внимание. Мне не очень нравится все это. Ну и на самом проекте я встретила много нужных людей, и теперь с авторским материалом будет проще работать. У нас-то все-таки город маленький, таких людей все равно не найти. А там люди из больших городов - телевизионные режиссеры, саунд-продюсеры, профессиональные хореографы, музыканты, звукооператоры. Все эти люди работают на телевидении, и со всеми я сейчас в хороших отношениях. Если что, я смогу к ним спокойно обратиться, и мы сможем вместе поработать.

Со многими участниками Анна продолжает поддерживать связь после проекта. Фото: из личного архива Анны Вораксо.

- Чем еще запомнился проект?

- У нас были именитые участники. Например, Сергей Михайлин из прошлого сезона «Голоса» или Руслан Масюков из «Фабрики звезд», много было заслуженных артистов. Девочка, например, заслуженная певица в своей республике, а такая простая, как два рубля.

КОНКРЕТНО

Эфиры отборочного тура конкурса идут на телеканале «Звезда» с 23 по 30 декабря включительно. А показы полуфиналов и финала конкурса - с 2 по 4 января 2019 года. В это время пройдет масштабное голосование среди телезрителей. В конкурсе «Новая звезда» побеждают два участника. Вручение призов пройдет в два этапа, 4 января наградят лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса, а 7 января объявят лучшего исполнителя по мнению телезрителей всей страны.